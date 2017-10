SIN PARA KOJEG JE USMRTIO HORVATINČIĆ UOČI DANAŠNJE PRESUDE: ‘On je lažljivac, a od mene i sestre tražio je 240.000 eura odštete’

Danas u podne zagrebačkom poduzetniku Tomislavu Horvatinčiću bit će izrečena presuda za izazivanje pomorske nesreće u kojem je život izgubio bračni par iz Italije. Njihov je sin uoči presude Horvatinčića optužio da laže te da nikad nije ponudio odštetu za nesreću, što je poduzetnik više puta izjavio.

Do nesreće koju je skrivio Horvatinčić došlo je prije šest godina u šibenskom akvatoriju. U brod talijanskog bračnog para zaletio se Horvatinčić. Nakon sudskog procesa poduzetniku je izrečena uvjetna presuda koja je ukinuta te je provedeno novo suđenje.

Sin poginulih, Federico Salpietro, osvrnuo se na sudski proces i odlučno demantirao Horvatinčićeve tvrdnje da mu je zagrebački poduzetnik nudio odštetu.

‘On je lažljivac’

‘Osjećam snažnu potrebu da vam izrazim svoje viđenje uoči sutrašnjeg izricanja presude. Gospodin Horvatinčić je više puta svima rekao da je sestri i meni nudio financijsku odštetu. Sa sigurnošću mogu izreći da nikada nije ponudio konkretan iznos novca. Ima broj mog bankovnog računa i u prošlosti su mu moji odvjetnici rekli da ponudi konkretan iznos novca. Nikada to nije učinio. Čak nas je tužio za naknadu štete i odštetu od 240.000 eura.



Sa sigurnošću mogu reći da je lažljivac, pred sudom i pred svima. On je čovjek koji je načinio pogrešku, koji je ubio naše roditelje zauvijek nam uništivši život, a to ne želi priznati, već laže kako bi spasio sebe’, izjavio je Salpietro.

Podsjetimo, Horvatinčić se na sudu brani da je u trenutku nesreće imao takozvanu sinkopu, privremeni gubitak svijesti te da zbog toga nije mogao spriječiti nesreću.

HORVATINČIĆ MRTAV-HLADAN NA SUĐENJU: ‘Samo sam ja monstrum, a i Talijani rade pomorske nesreće’

Salpietro pak ističe kako je Horvatinčić tijekom procesa iznio više pogrešnih okolnosti, kao što je izjava da je upravljački sustav broda otkazao, ali i da je pokretom ruke njegovim roditeljima sugerirao kamo se pomaknuti kako bi se izbjegao sudar.

‘Mora preuzeti odgovornost’

‘Nadam se da će pravda izaći na vidjelo i da će njegov smiješni izgovor o sinkopi konačno biti prihvaćen kao takav. Jer ako se to ne dogodi, u budućnosti bi se svi koji počine nesreću mogli vaditi na to da su je počinili zbog sinkope. Gospodin Horvatinčić mora pogledati stvarnosti u oči i preuzeti odgovornost za ogromnu pogrešku koju je napravio’, rekao je Salpietro te dodao kako posljednjih godina on i sestra žive u dubokoj tuzi.