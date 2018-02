SIMPTOMI MENINGOKOKNE SEPSE, BOLESTI OD KOJE JE UMRLA DJEVOJČICA U BJELOVARU: ‘Nemoćni smo, ne možemo ju spriječiti’

Nakon smrti djevojčice u Bjelovaru pojavilo se pitanje je li se opaka meningokokna infekcija proširila među djecom. Evo kako prepoznati simpotome.

U Općoj bolnici Bjelovar prije nekoliko dana preminula je 11-godišnja djevojčica. Uzrok smrti bila je opaka meningokokna sepsa. Djevojčica je desetak dana prije dolaska u bolnicu imala povišenu tjelesnu temperaturu, a u bolnicu je zaprimljena u nedjelju i to vrlo teškom stanju. Unatoč terapiji koja joj je odmah dana, stanje joj se pogoršavalo.

Nakon konzultacija s dežurnim infektolozima zagrebačke kilinike Dr. Fran Mihaljević, dogovoreno je da će djevojčica hitno biti prevezena u Zagreb. No, tijekom priprema za transport djevojčica je izgubila svijest, prestala je disati, stalo joj je srce, a unatoč pokušajima reanimacije liječnicima je samo preostalo proglasiti smrt.

DJEVOJČICA (11) UMRLA ZBOG MENINGOKOKNE SEPSE: ‘Moguća je pojava sekundarnih slučajeva jer inkubacija može potrajati deset dana’



Kad se razvije sepsa, stopa smrtnosti je golema

Iz bjelovarske bolnice su kao uzrok smrti naveli tešku meningokoknu infekcija i brzoprogresivnu septikemiju kod kojih je stopa smrtnosti 90 posto.

Meningokoknu infekciju uzrokuje bakterija meningokoka koja ulazi u krv te izaziva snažnu upalnu reakciju. Prenosi se kapljičnim putem, a u Hrvatskoj se godišnje zabilježi tridesetak slučajeva ove infekcije. Smrtni ishod je između 5-10 posto slučajeva, no ako se infekcija razvije u sepsu onda to skače i do 95 posto smrtnosti.

Stručnjaci kažu kako nema mjesta za paniku jer nema naznaka da bi se infekcija mogla proširiti među djecom.

‘Svake godine nekoliko osoba u Hrvatskoj umre od meningokokne sepse. Najčešće su to djeca i adolescenti, a ne može se predvidjeti kad će se i gdje pojaviti. To je bolest koja se ne može spriječiti, to je pitanje nesreće’, rekao je za Novi list dr. Goran Tešović, pročelnik Zavoda za infektivne bolesti djece Klinike Dr. Fran Mihaljević.

DJEVOJČICA (11) UMRLA OD TEŠKE INFEKCIJE: Nije imala uobičajene simptome, stigla je u bolnicu u groznom stanju

Simptomi meningokokne infekcije

Simptomi meningokokne infekcije su sljedeći – bolovi u mišićima i zglobovima, povišena temperatura, povraćanje i osip. Djeca predškolske i školske dobi često se žale na bolove u nogama. Šest sati od pojave prvih simptoma javlja se osip na koži što je, kažu liječnici, znak za uzbunu.

U HZJZ-u kažu kako rizik od zaraze postoji samo kod osoba u najbližem kontaktu s oboljelima (razred, vrtićka grupa, roditelji, braća, sestre…) zbog čega im se daje preventivna terapija antibioticima. U svakom slučaju, ako se uoči progresivno pogoršanje stanja, hitno treba potražiti pomoć liječnika.