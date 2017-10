ODGOĐENA DELOŽACIJA OBITELJI ŠIBENSKOG POLICAJCA: ‘Trebali su mi obnoviti kuću, a ukrali su novac i nisu zabili ni čavao’

Deložacija policajaca Jure Teskere iz stana na Šubićevcu u Šibeniku, u vlasništvu države odnosno Ministarstva unutarnjih poslova, zakazana za utorak, odgođena je budući da je Teskera odbio izaći iz stana, a o provedbi ovrhe odlučit će sud.

Stan je Teskera na privremeno korištenje dobio odlukom MUP-a, pa mu je Policijska uprava šibensko-kninska u listopadu 1991. na čuvanje dodijelila stan u Šibeniku do trenutka kada bude moguć njegov povratak u ranije mjesto boravka, odakle je prognan.

Njegova kuća u Kijevu obnovljena je 1996. pa mu je tako prestalo pravo na zamjensko stambeno zbrinjavanje odnosno više nije postojao pravni temelj da koristi stan u Šibeniku.

Još jedan pokušaj dogovora

Sudska ovršiteljica Grozdana Juričev Šprljan odgodila je ovrhu, a sud će odlučiti na koji rok.

Za danas je bilo zakazano predavanje nekretnine u vlasništvu RH i MUP-a. No, Teskera je iskazao da ne želi izaći, rekla je te izrazila žaljenje zbog toga jer će, dodaje, idući put sud morati primijeniti prisilu, uz policijsku asistenciju.

“U ovom slučaju, to je dosta teško, jer znači da će kolega morati asistirati na deložaciji kolege”, rekla je i dodala kako se nada da do toga ipak neće doći jer će sud dati rok da se pokušaju dogovoriti s Teskerom ako za to postoji imalo šanse, budući da postoji pravomoćna i ovršna presuda kojom je utvrđeno da mu je kuća obnovljena.

No, dodala je, da dok postupak traje, traje i mogućnost nagodbe pa ovrhovoditelj, u ovom slučaju RH i MUP, mogu u svakom trenutku povući ovrhu.

Je li kuća obnovljena?

Teskera je tražio odgodu deložacije, ali smatra da ni odgoda nije rješenje jer tvrdi da mu kuća u Kijevu nije obnovljena i da su manjkavi radovi koji su učinjeni.

“U Ministarstvu obrane tvrde da je kuća obnovljena, a zapravo su pokrali novce u Ministarstvu obnove i graditeljstva. Nisam se vjenčao za ovaj stan, isto ga moram platiti, ali hodam uzdignutog obraza jer nikom nisam ništa ukrao. Neka se stide oni koji su moju kuću trebali obnoviti, a ukrali su mi 60.000 kuna da nisu zabili niti jedan čavao i još rekli su da su svi nedostaci u kući uklonjeni”, rekao je šibenski policajac.

Teskera se nada se da do deložacije ipak neće doći, te da će se uspjeti dogovoriti s ovrhovoditeljem. Podršku su mu danas, uz suborce, došli dati i susjedi, koji su obećali da ako do deložacije ipak dođe da će je spriječiti cijele obitelji.

Sudski postupak u ovom slučaju traje od 2006. kad je Teskeri presudom naloženo iseljavanje iz stana.