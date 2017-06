ŠOPING PREKO GRANICE: Hrvati hrle u Srbiju po drastično jeftinije lijekove, Vegetu, alkohol, cigarete… Evo kolike su razlike

Stanovnici Slavonije i Baranje ne obaziru se previše na bombastične najave sniženja i akcija u hrvatskim trgovačkim centrima. Oni u kupnju odlaze preko granice – u Bogojevo, prvo mjesto do graničnog prijelaza Erdut.

U prodavaonice ‘Niš’ i ‘Ducko’ ili pak ljekarnu ‘Zlatni lav’ neki od građana odlaze i nekoliko puta na mjesec. Na parkiralištima ispred tih trgovina vidljiva su vozila s osječkim, vukovarskim, belomanastirskim, našičkim, vinkovačkim ili slatinskim registracijskim oznakama.

Alkohol, cigarete, lijekovi – sve je drastično jeftinije

Mnogi tamo kupuju ono što inače predstavlja luksuz – vegeta, Coca-cola, pivo, cigaret i duhan mnogo su jeftiniji preko granice. Trgovci u Bogojevu brzo su se prilagodili pa su tako nedavno proširili dućan. U ljekarni je također stalno gužva.

‘Da, dolaze nam Slavonci i uglavnom kupuju paracetamole, razne tablete protiv bolova. Kod vas su mnogo skuplje, ali i koliko čujemo ne mogu se dobiti bez posebnog liječničkog recepta. Najtraženije su tablete Analgin i Ketonal, ali često kupuju i razne kreme za ublažavanje bolova, pa čak i tablete kao nadomjestak prehrani’, rekao je mladi ljekarnik u ‘Zlatnom lavu’ za Glas Slavonije.



Lijekovi i cigarete su najtraženiji

Osim što se mogu nabaviti u slobodnoj prodaji, tablete protiv bolova mnogo su jeftinije nego u Hrvatskoj. Na primjer, kutija Analgina košta samo pet kuna, a slična je i cijena Ketonala. I Refemin, hormonske tablete na biljnoj bazi, dvostruko su jeftinije nego u Hrvatskoj. Lijekovi su, uz cigarete, jedan od najtraženijih proizvoda u Srbiji.

Iz trgovine ‘Niš’ Slavonci uglavnom odlaze sa sokovima, alkoholnim pićima i Vegetom, koji su dosta jeftiniji nego u Hrvatskoj. Razlika u cijeni sokova ide i do pet kuna, alkoholna pića jeftinija su do 30 kuna, dok 400 grama Vegete košta svega 10,50 kuna. Velika je razlika i u cijeni 96-postotnog alkohola – ondje stoji 11 kuna, dok ga u Hrvatskoj nema istpod sto kuna.

Ušteda na kutiji cigareta i do 10 kuna

‘Pravim liker od višnje i svakako mi je isplativo doći i kupiti alkohol. Ne smije se prenijeti više od litre po osobi, no uspijevamo nekako prošvercati još litru do dvije’, rekla je Osječanka koja u ‘Niš’ dolazi i po cigarete na kojima po kutiji uštedi i do deset kuna.

Dosta su jeftiniji i tijesto, higijenske potrepštine, čajevi, slatka paprika, suhomesnati proizvodi…