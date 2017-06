SEVERININ MENADŽER: ‘Popović je pokrenuo medijsku hajku plasirajući neistine kako bi Severinu diskreditirao kao majku’

Nakon istupa Milana Popovića, bivšeg partnera i oca djeteta pjevačice Severine Kojić, koji je u intervjuu az Večernji list povrgnuo Severinine navode da joj želi u potpunosti oduzeti skrbništvo nad sinom, reagirao je i Severinin menadžer, Tomislav Petrović.

Demantij prenosimo u cijelosti:

‘Obzirom na sve Popovićeve navode koje je u ovom intervjuu bilo potrebno demantirati, na žalost, mišljenja sam da je njegova želja za mirenjem sa Severinom samo spin i da prema njegovoj izjavi: “Moj sin prolazi isto što i ja kad sam bio dijete”, Popović frustraciju iz vlastitog djetinjstva prenosi na svoje dijete. Ne mogu to sa sigurnošću potvrditi, ali navodno Popović sada surađuje s poznatim „Spin doktorom” Ratkom Mačekom, a za njega sam u jednom članku pročitao da je u vrijeme kada je radio sa Sanaderom postojala među novinarima uzrečica: „Lažeš kao Maček”. Zbog svega što smo do sada čuli i doživjeli od Popovića, među mojim suradnicima i prijateljima, također postoji slična uzrečica: „Lažeš kao Milan”.

…pa da krenem redom:

Nije istina da Popović po privremenoj mjeri sutkinje Verice Nikić provodi sa djetetom pola vremena, a Severina ostalih pola vremena. Istina je da Popović s djetetom provodi preko 200 dana godišnje za koje vrijeme Severina ne može viđati dijete koje je s njom sretno živjelo punih pet godina, a telefonom se mogu čuti samo jednom dnevno i to u 20 sati.

Naime, privremena mjera, za razliku od prijašnje presude suda, ne sadržava niti jednu mogućnost dogovora roditelja. Sve što je van odluke sutkinje Verice Nikić, znači kršenje sudske odluke, a time i mogućnost kaznenog progona protiv roditelja. Popović izjavama da majka može vidjeti dijete i nazvati ga kad god to poželi, navodi Severinu da krši sudsku odluku i obmanjuje javnost.

Dijete će provesti s majkom samo jedan tjedan u srpnju i jedan tjedan u kolovozu, na to se dodaju svi pravoslavni i zimski praznici i kad se sve zbroji dijete je bez majke preko 200 dana godišnje.

Nije viđao dijete redovito

Nije istina da je Popović redovno viđao dijete od kada je ono prohodalo. Istina je da on svoje dijete nije viđao ukupno preko 18 mjeseci djetetovog života, a tu računam i vrijeme koje mu je bilo određeno za susrete i druženja.

Isto tako, nije istina da Popović Severini nije prijetio da će joj zagorčati život i uzeti dijete. Popović je pokrenuo medijsku hajku prema Severini, plasirajući neistine po medijima kako bi ju diskreditirao kao majku i kao osobu i to traje od dana od kada ga je ostavila, za što postoje dokazi. Internet ih je pun.

Traži da se Severini oduzme skrbništvo

Nadalje, Popović je podigao u Srbiji tužbu u kojoj traži da se Severini oduzme skrbništvo. Za one koji nisu upućeni, to znači da joj se u potpunosti oduzme pravo da uopće viđa dijete, a u Hrvatskoj tužbu da dijete živi s njim, a da ga majka posjećuje svaki drugi vikend. Tako da ne stoji Popovićeva konstatacija da on samo želi biti ravnopravan roditelj, upravo suprotno.

Popović također ne govori istinu kada kaže da nije tražio od jednog tjednika 50.000 eur za objavu fotografija njegovog sina.

Ja sam bio taj koga je zamolio da to priopčim tom tjedniku. Osim toga, za vrijeme kada je bio sa Severinom, a i nedugo poslije, Popović je u više navrata pozirao sa djetetom za potrebe objave fotografija u medijima. Za to također postoje dokazi, samo „proguglajte”.

Također, nije istina da Severina konstantno ocrnjuje Popovića, kako se to sugerira u pitanju novinara.

Upravo suprotno, Istina je da je Severina tek prije tjedan dana prvi puta javno progovorila o Popoviću od njihovog raskida, dok Popović svako malo daje intervjue za tisak i tv, u kojima blati majku svog djeteta.

Nebrojeno mnogo tužbi

Interes javnosti dodatno podgrijava podizanjem nebrojenih tužbi protiv Severine i njenih bližnjih, pa se onda opet tim povodom naslikava po novinama i tv-u i priča o svojim “pravima”.

Na izjavu o tome da je Popović od početka bio spreman sve plaćati u vezi djeteta, podsjetio bih da je na sudu tužio Severinu da mu vrati novac koji je potrošio kada su živjeli zajedno.

Severina tada od Popovića nije ništa tražila, niti ju je zanimao njegov novac. Sve što je on plaćao, to je bila njegova dobra volja pa ovako nešto samo pokazuje o kakvom se čovjeku radi.

Nije istina da je napad na sutkinju dovođenje u zabludu ljudi koji o tome čitaju, kako tvrdi Popović.

Kao prvo, nitko ne napada sutkinju Vericu Nikić, niti je ikome tako nešto na pameti.

Vještaci dali svoje mišljenje

Nadalje, ovdje se govori o privremenoj mjeri koja je loša za dijete i koja je neprovediva u realnom životu, a svakako da je bitno reći tko ju je donio i tko je sve imenom i prezimenom u tome sudjelovao.

Naime, poznato je da su vještaci dali mišljenje da dijete koje je pet godina sretno živjelo s majkom, treba nastaviti živjeti s majkom, a dijete prema odluci sutkinje 60% vremena provodi sa ocem, tako da ne stoji Popovićeva izjava da je sutkinja donjela presudu na temelju cijelog niza mišljenja, već da je sutkinja Verica Nikić donjela mjeru suprotnu zaključcima vještaka.

Osim toga, istina je da su određene institucije države u najmanju ruku bile pristrane i da nisu radile po zakonu pa javnost želimo s time upoznati, kako bi ukazali na pogreške i pokušali spriječiti da se ovako nešto ne desi i nekom drugom.

Popović tražio da se dijete i Severina stave pod njegovu kontrolu

Također, nije istina da se djeca rastavljenih roditelja vrlo lako privikavaju na dvije adrese. Da je tome tako, to bi bila ustaljena praksa svugdje u svijetu pa i kod nas.

Nije istina da Popović gradi kuću u Zagrebu. On u Zagrebu živi kao podstanar, a kuća o kojoj on govori je vlasništvo jedne tvrtke sa sjedištem na Cipru.

I za kraj, vezano na predloženi Popovićev dogovor za dobrobit djeteta. Ja sam osobno bio prisutan zajedno sa Severinom u jednom odvjetničkom uredu koji je pokušao posredovati u njihovom sporu u cilju da se postigne dogovor. Tamo je Severini rečeno da Popović nudi 800.000 eura, ako Severina potpiše sporazum kojim se zapravo ona i dijete stavljaju pod njegovu kontrolu. Severinin odgovor je bio da dijete nije na prodaju.”