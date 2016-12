SESVETSKI POSTOLAR MUŠTERIJAMA NE VRAĆA OBUĆU: ‘Svaki put mi kaže da dođem drugi dan, a onda cipela opet nema’

Postolar iz Sesveta Ž.H. na meti je bijesnih mušterija jer im ne vraća obuću koju su mu donijeli na popravak. Svaki put, tvrde, pronađe neki izgovor i potom opet ne vrati cipele.

Sesvetski postolar Ž.H. ima naviku najbolje primjerke cipela koje mu mušterije donesu na popravak zadržati za sebe. Ustvrdili su to za Dnevnik.hr neki od njegovh klijenata od kojih se dio bezuspješno žalio i policiji.

“Ostavila sam mu na popravku četiri para novih cipela, ima tome sada već više od godinu dana i nijedne mi nije vratio. Sve su bile potpuno nove, trebalo je napraviti tek male preinake na unutrašnjosti cipela. Bile su to vrlo kvalitetne i nimalo jeftine cipele. Samo jedan par stajao me više od tisuću kuna”, opisala je M.B. dodajući kako se postolar svaki put pravdao nekom novom zanimljivom pričom te je pozvao da dođe drugi put kada cipela opet nije bilo.

U susjednom dućanu njene navode potvrđuju i kažu kako nije jedina kojoj se to dogodilo. Istu priču, tvrdi, prošao je i Zlatko iz Sesveta koji je na popravak nosio nove tenisice. On je postolara i prijavio policiji, a kada su mu rekli da problem može riješiti samo privatnom tužbom koja bi ga koštala više od tenisica do te mjere se zaratio s postolarem da mu je zabranjen prilaz radnji.



Desetak prijava policiji

Da je prijava protiv postolara bilo potvrđuju i u policiji. “Imali smo nekoliko prijava protiv postolara o kojem govorite, ali one nisu rezultirale nikakvim prekršajnim ni kaznenim prijavama. Radi se o tražiteljima usluge koji se žale zbog neispunjavanja obaveza onoga koji je trebao dati uslugu. Zbog vrijednosti i zbog načina na koji se ta usluga provodila ovakvi su slučajevi prije za nekoga iz domene prava potrošača”, rekli su nam u PU zagrebačkoj, gdje ne spominju točan broj prijava, ali potvrdno odgovaraju na pitanje je li ih bilo do desetak.

Sam postolar, pak o činjenici da ne vraća određene cipele ne želi govoriti. “Neću vam ništa reći, to nije vaš problem. Ne želim o svojim problemima s vama razgovarati, to se vas ne tiče”, odgovara nam hladno Ž.H. dok šije neku cipelu.

U Hrvatskoj udruzi za zaštitu potrošača upućuju potrošače da se u takvim slučajenima obrtniku ili prodavaonici obrate pisanim putem, a potom da ga u slučaju nikakvog ili nezadovoljavajućeg odgovora prijave nadležnom inspektoru. No, da bi država kaznila postolara cipele bi morale biti državne pa je tako svaka osoba upućena na privatnu tužbu.