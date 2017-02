HADŽIFEJZOVIĆ O PISMU KOLINDI: ‘Kad se u neku kantu u susjedstvu skupe fekalije, donesu se u Bosnu’

Gost emisije ‘Nedjeljom u 2’ Hrvatske televizije bio je bosanskohercegovački novinar i vlasnik tamošnje Face TV Senad Hadžifejzović koji je uzburkao hrvatsku javnost svojim nedavnim pismom predsjednici Kolindi Grabar Kitarović.

Prozvan je za seksizam jer je na tvrdnju hrvatske predsjednice da je “nestabilnost BiH najveća sigurnosna prijetnja Hrvatskoj” te da se “islam u BiH sve više radikalizira” uzratio ovako: “Tumačenja vjera su vam banalna. Ne pristaje vam biti manijakalna niti antiklerikalna. Greška vam je kardinalna, pitajte bosanskog kardinala. Tek poneka plavuša je banalna. Vi morate biti ličnost intelektualna. Vi ste osoba senzualna, naša stanja prema vama su veoma emocionalna. Glede nas Bosanaca vi ste gospođa fatalna, dapače štaviše žena idealna. Ne kvarite naša osjećanja, doduše muški orijentalna prema vama. Drugarice predsjednice za mene bi jedan intervju s vama bila zadovoljština nenormalna.”

“Mislim da sam odličan novinar”

Gostovanje kod Aleksandra Stankovića započeo je ustvrdivši da za sebe misli da je “odličan novinar” te da je unatoč svemu što se događa i u BiH i u susjednim zemljama – optimističan.



“Treba ljudima dati točnu informaciju koliko god da ih boli. Treba biti iznad nacija, ali ne u smislu prepotnecije. Sve u životu ima smisla. E pa smisao života je da radimo svoj posao najpoštenije i najčasnije”, kazao je Hadžifejzović.

“Moram reći za BiH – mi jesmo takvi kakvi jesmo. Zemlja onako, nikakva ali zemlja, država onako razvaljena, ali država, zemlja PTSP-a povrijeđenih ljudi, bolesnih, ranjenih. Pogrešno nas se gleda i sa Zapada i sa Istoka. Koliko dobrih ljudi imamo, kako sjajne mlade pojedince imamo. Koliko ljudi imamo koji imaju lijep odnos prema BiH kao svojoj zemlji i gdje je problem? Ali, kad god krenemo naprijed i pokažemo svoju bolju bosansku stranu, netko nam to pokvari iznutra ili iz komšiluka” rekao je.

“U pismu Kolindi nije bilo seksizma nego sarkazma”

Odbacio je tvrdnju da je u njegovim pismu hrvatskoj predsjednici bilo mržnje.

“Ja nikada nikoga nisam u životu mrzio. Ja sam u ratu četiri godine vrlo svjesno forsirao i tražio u sebi osjećaj mržnje misleći da će mi to olakšati. Tražio sam pražnjenje i mislio sam da je to mržnja, ali nisam je našao u sebi. Najnegativniji osjećaj koji sam našao u sebi bio je prezir. Savršeno prezirem kada moram prezirati. A mržnju ne možete imati u zemlji u kojoj živite sa Srbima i Hrvatima. Ja to smatram sudbinom. Ja zaista volim te ljude, kakvi god da jesu”, odgovorio je.

Na pitanje je li njegovo obraćanje predsjednici Grabar Kitarović bilo seksističko, također je odgovorio niječno.

“To nije bio seksizam, bio je to sarkazam. Ako se na hrvatskom jeziku za seks kaže fizikalna radikalna terapija, onda neću mrdnuti iz Zagreba. A ako nije, onda sam ja seksualni manijak. Ono što je bitno u tom pismu koje sam napisao Kolindi Grabar Kitarović jest da ja njoj poručujem da ne može religija ili vjera postati radikalnom. Mogu grupe ili pojedinci postati radikalni, ali sama po sebi religija to ne može. Ja sam doživio satisfakciju kada je 24. 12. prošle godine vaša predsjednica to doslovce ponovila, te moje riječi, i otišla još korak dalje pa istakla zajedničke vrijednosti kršćanstva i islama”, objasnio je Hadžifejzović dodavši da u svome pismu hrvatskoj predsjednici nije branio islam kako to neki predstavljaju.

Bosna kao kanta za političke fekalije susjeda

Potom je objasnio i poantu svoga pisma.

“Poanta je u tome da kad god se u Srbiji ili Hrvatskoj skupi neko političko smeće u kontejner, onda se to donese u BiH i istrese. Kad se u neku kantu skupe fekalije u susjedstvu, donesu se u Bosnu. Dosta više toga, pustite nas malo, pomozite nam. Od svih zemalja u regiji Hrvatskoj je u najvećem interesu jedinstvena, stabilna, normalna BiH, smatra”, kazao je.

Na isti način kako je odgovorio hrvatskoj predsjednici odgovorio bi, kaže, i Bakiru Izetbegoviću.

“Da je Izetbegović rekao to što je ona rekla i njega bih spržio kao CD. Mislim da je Kolinda Grabar Kitarović obrazovana, svjetska cura i u tom smislu su ti komplimenti bili takvi kakvi jesu. Čak i dobronamjerni. Ja sam joj čak nježno rekao: Nemojte po nama!”

“Radikalizam će buknuti kada se Bosna počne otvoreno dijeliti”

Što se radikalizma u BiH tiče, Hadžifejzović smatra da će buknuti onog trena kada se i ako se zemlja počne još otvorenije dijeliti.

“Radikalizam je naša sudbina, ako i kada nekome bude odgovaralo da se BiH podijeli i bude se odvajala u dva geta. Bošnjaci shvaćaju da ako se to dogodi da je to idealni prostor za radikalizam. Strah je da li nam to neko namjerno radi. Od svih prijedloga koje sam čuo jedina organizacija koji ima plan za preuređenje BiH, normalno uređenje BiH, je Biskupska konferencija – četiri prirodne cjeline Mostar, Tuzla, Sarajevo, Banjaluka. Fenomen je da Crkva ima rješenje i da to hoće tako urediti. Republika Srpska ne dozvoljava da se preuređenje BiH dotiče RS. Žele da Hrvati dobiju treći entitet ali ne u RS nego u Federaciji”, zaključio je Hadžifejzović.