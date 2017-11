SEKSUALNO UZNEMIRAVANJE U POLITIČARA: ‘Jedan kolega je imao dosta stresnu situaciju, žalio mi se…’

Seksualno uznemiravanje tema je koja je opet podizala prašinu u svijetu u posljendje vrijeme, pa su tako o njemu progovorile zaposlenice Ubera, ali i Europskog parlamenta.

Tvrtka YouGov povedena time napravila je istraživanje u šest europskih zemalja i obuhvatila 8490 ispitanika.

Istraživanje je očekivano pokazalo kako je ponašanje koje se svugdje smatra neprihvatljivim kada muškarci pokazuju svoje genitalije, traže seksualne usluge od žena, dodiruju žensku stražnjicu, ili pokušavaju slikati ispod ženske suknje. No, rezultati pokazuju i razlike u stajalištima između muškaraca i žena od zemlje do zemlje. Primjerice, buljenje ženi u grudi u Njemačkoj 73 posto muškaraca i 58 posto žena nije smatralo seksualnim uznemiravanjem, dok 57 posto Britanki to smatra neprihvatljivim. Muško pričanje viceva sa seksualnom tematikom ženama u Finskoj se, prema ocjeni oba spola, u 67 posto slučajeva smatra uznemiravanjem, a u Francuskoj u 53 posto slučajeva.

I muškarci su žrtve

O tome kakvo je stanje kod nas progovorila je bivša ministrica i “Vražica nosi Pradu” Mirela Holy. Kazala je kako sve ovisi od osobe do osobe i iz kakve sredne dolazi pa i o pragu tolerancija na određno ponašanje.



“Vjerojatno neke žene ne smatraju takvo ponašanje seksualnim uznemiravanjem, a druge smatraju. Isto tako neki muškarci neke od tih postupaka, primjerice zurenje u ženske grudi ne smatraju oblikom seksualnog uznemiravanja”, smatra Holy, koja se prisjetila da su se na takvu vrstu uznemiravanja, dok je bila aktivna u politici, nisu žalile samo kolegice, nego i kolege. Tako je, kaže, jedan političar, imao dosta stresnu situaciju, jer mu je poznanica slala poruke, koje je on smatrao neprimjerenim, na mobitel.

“To je njega silno uznemiravalo, jer su poruke bile seksualno kontekstualizirane, iako to čovjek nikada ne bi pogodio, jer je taj političar baš ono – ‘muškarac’. To mi je ispričao jer je očekivao da interveniram zbog toga kod zajedničke poznanice, da ju zamolim da prestane s tim. Tako da vidite da su i muškarci u politici ponekad žrtve seksualnog uzmemiravanja – ispričala je Holy za Glas Slavonije.

Vrijednosti utkane kroz kršćansku kulturu

Osječki publicist, kolumnist i sveučilišni profesor Ivica Šola smatra kako se kod mlađih generacija mentalitet promijenio te se granice u ponašanju, neovisno o spolu, sve višu brišu. Ističe da je Zapad sve pretvorio u robu, pa i žensko tijelo. Posljedica takvog mentaliteta, dodaje, jest da je jedina dimenzija koja vrijedi – tržište i novac, pa se i žensko tijelo u tom smislu i gleda kao – komad mesa, kako su same zlostavljane asistentice u Europskom parlamentu rekle.

Šola smatra da su Hrvati, pak, puno pristojiniji i obazriviji prema ženama nego što to govore predrasude. Prema njegovom mišljenju, razmjeri poput onih holivudskih ili Europskog ili Britanskog parlamenta, u slavenskim zemljama još su nezamislivi. Razloge za to pronalazi u tome da su ovdje vrijednosti utkane kroz prije svega kršćansku kulturu, gdje ipak postoje tabui, poput tuđe žene, i slični.