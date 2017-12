‘STUDENTICE’ ZARAĐUJU NA NAIVČINAMA: ‘Masaža, sex, oralno, analno sve je uključeno. Cijena je 700 kn’

Bez obzira na to obećaju li basnoslovno bogatstvo ili nezaboravni seks, metoda je ista.

“Bok, ja sam na Trešnjevci, Ozaljska ulica. Masaža, sex, oralno, analno sve je uključeno. Cijena je 700 kn i to 500 u paysafecardu koji kupiš na benzinskoj… Kada dožeš, doplatiš još 200. Za više od sat vremena cijena je 1500 kn” – ova i slične poruke na Facebooku šalje navodno zanosna djevojka. Nakon što joj se se klijent javi, daje mu (lažnu) adresu i tražit da joj putem “PaySafeCard bona” uplati određeni iznos kao polog, odnosno akontaciju.

Plaćanje bez otkrivanja podataka

PaySafeCard bonovi lako se kupuju na benzinskim postajama, a radi se o načinu plaćanja preko interneta uz kojeg ne morate otkrivati svoje osobne ili bankovne podatke.



Marina (Anita, Ivana…) u porukama detaljno objasni kako joj prenijeti novac, a čim pohotni muškarac uplati, ljepotica nestaje. Deaktivira račun, na kojem je sve, od imena do fotografije (a nerijetko i spola), naravno lažno.

Žrtve ne prijavljuju

Za razliku od brojnih drugih prevaranata, ovaj može nekažnjeno nastaviti ( pod nekim novim imenom “vruće studentice” i s nekom novom fotografijom). Prije svega, malo tko od prevarenih će ju prijaviti policiji i priznati kako je platilo prostituku, a ona nije odradila svoj posao. Ona uopće nije prostitutka – ništa vam nije dala. A, ako nema tijela, nema ni djela. Bar ne kaznenog. Osim toga iznos je često je manji od tisuću kuna, pa ga teško možete, i da imate želuca, pravno goniti, ističe Slobodna Dalmacija.

Slično djeluju i oni prevaranti koji vam pod člancima na portalima obećavaju stjecanje bogatstva.

‘Ovaj čovjek mi je pomogao…’

Svi znamo da se se utakmice namještaju, i on ima dojavu i otkrit će ju baš vama. Samo traži “PaySafeCard” bonove. Doduše, pod člancima češće pišu drugi zadovoljni korisnici ” Ovaj dobar čovjek pomogao mi je da se obogatim, sve je to istina što on govori, on ima dojave iz prve ruke, javite mu se”.

Jednako operiraju i “online-bankari” sa superbrzim kreditima, uz iznenadne “troškove papirologije” od tisuću kuna, a u su i stranice s markiranom odjećom.

Zabilježeno 100o-injak prevara

Računajući i zlouporabe ukradenih debitnih kartica, od početka ove godine pa do listopada prema evidenciji MUP-a zabilježeno je čak 910 računalnih prijevara.

Policija postupa u svim slučajevima u kojima oštećene osobe prijave takva kaznena djela, uključujući i prijevare koje se odnose na obećanje proizvoda ili usluga uz prethodno plaćanje “PaySafe” bonovima”, navode glasnogovornici ministarstva za Slobodnu Dalmaciju, a dodaju da je 2015. godine zabilježena 1361 takva prevara, a lani njih 1365.