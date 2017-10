ŠEKS ŽELI DVOSTRANAČJE, A ŠTO KAŽE USTANOPRAVNI STRUČNJAK? ‘Hrvatskoj treba irski izborni sustav’

U političkim se krugovima sve više priča o nužnoj promjeni izbornog sustava. Vladimir Šeks predložio je drastičniju promjenu – uvođenje dvostranačja, što je prokomentirao i ustavnopravni stručnjak Mato Palić.

Palić je među onima koji smatraju kako izborni sustav treba mijenjati.

‘Ustavni je sud u jednom izvješću upozorio da ispada kako su glasovi birača, kojih ima manje u nekoj izbornoj jedinici, jači i vrijede više od glasova birača kojih ima više u nekoj izbornoj jedinici jer se i iz jedne i druge bira jednak broj zastupnika’, rekao je Palić za HRT.



Većina se zauzima upravo za tu promjenu – da jedan glas vrijedi jednako bez obzira na to iz kojeg dijela Hrvatske dolazi. Sabor još 2010. dobiva upozorenja Ustavnog suda zbog tog problema, tvrde da bi takvo stanje moglo rezultirati ustavnopravno neprihvatljive posljedice.

Sabor svejedno nije izmijenio zakon kojim se definira područje izbornih jedinica.

‘Nekoliko je izbora od tada prošlo, Ustavni sud je to prešutio, nije ocijenio shodnim da na neki jači način reagira – npr. da parlamentarne izbore proglasi neustavnima jer je riječ o narušavanju, u Ustavu zajamčenog, jednog od temeljnih ustavnih načela, a to je jednakost biračkoga prava. Izborne zakone donosi Sabor i stvar je politike da to učini, druga mogućnost je da se on promijeni na referendumu’, rekao je Palić.

Smatra kako podizanje izbornog praga na sedam posto neće rezultirati dvostranačjem ako je namjera da se stranački sustav reducira u broju parlamentarnih stranaka koje osvajaju mandate.

Palić smatra kako Hrvatska treba izborni sustav kakav ima Irska jer ondje nema propalih glasova, birači imaju veliku slobodu odlučivanja, više preferencijalnih glasova – onoliko koliko se zasputnika bira u izbornoj jedinici u kojoj birač ima prebivalište.

Ustanopravni stručnjak smatra kako je to najbolji izborni sustav koji postoji, no i da su za njegovo uvođenje potrebne edukacija birača i volja političkih stranaka koje čine većinu jer se s takvim izbornim sustavom utječe na položaj predsjednika stranke.