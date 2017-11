ŠEKS ODBIO KOMENTIRATI GRMOJINE OPTUŽBE: Jandroković uzvraća oporbi: ‘Vi biste zbog vlasti žrtvovali hrvatsko gospodarstvo’

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković rekao je u petak kako ne može naći poveznicu između događaja iz 1990-ih i odgovornosti vlade Andreja Plenkovića vezano uz Agrokor te je optužio političkog tajnika Mosta Nikolu Grmoju i predsjednika SDP-a Davora Bernardića da bi zbog vlasti bili spremni žrtvovati hrvatsko gospodarstvo i desetke tisuća radnih mjesta.

Ako se radi o dokumentu iz 1993. i ako je to rekao Grmoja, onda su to sigurno strašne optužbe i jako terete ovu vladu, rekao je Jandroković novinarima komentirajući tvrdnje političkog tajnika Mosta Nikole Grmoje da je još 1990-ih Vladimir Šeks, kao potpredsjednik Vlade za unutarnje poslove, bio upoznat s kreditnim malverzacijama Agrokora i Zagrebačke banke, argumentirajući to kopijama izvješća financijske policije iz 1994. adresiranog na Šeksa.

GRMOJA NA PRESICI POKAZAO DOKUMENTE: ‘Financijska policija utvrdila je nepravilnosti u Agrokoru još 1994., a Šeks je vidio taj nalaz’

Podsjetivši da je od tada prošlo 24 godine, Jandroković je rekao kako ne može naći poveznicu između tadašnjih događaja i odgovornosti vlade Andreja Plenkovića.



Smatra kako se radi o još jednom političkom ‘spinu’ i pokušaju da se kroz dokumente od prije 24 godine stvori društvena psihoza u kojoj će se pokušati optužiti aktualno vodstvo za ono što se događalo u Agrokoru.

Jandroković je ustvrdio i da bi taj koncern propao da nije donesen lex Agrokor. Propali bi, dodaje, deseci njegovih kooperanata i dobavljača te bi bez posla ostalo više desetaka tisuća ljudi.

“Očito da je to malo važno Grmoji i predsjedniku SDP-a Davoru Bernardiću. Njima je važna isključivo borba za vlast i oni bi da se domognu vlasti bili spremni žrtvovati i hrvatsko gospodarstvo i desetke tisuća radnih mjesta. To je očito njihov način rada”, rekao je Jandroković koji je nazočio obilježavanju Svjetskog dana romskog jezika.

Grmojine optužbe Vladimir Šeks nije želio komentirati.