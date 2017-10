ŠEKS O DRAMATIČNOM NOĆNOM SASTANKU U VLADI: ‘Rekao sam Plenkoviću: Ako pustiš da Most sruši Marića, sljedeći si ti’

‘Razrađivali smo taktiku do pola dva…’, rekao je HDZ-ov veteran o prijelomnoj noći u kojoj se Plenković odlučio obračunati s Mostovim ministrima. Pojasnio je i koliko je država stvarno stajala iza Agrokora.

Vladimir Šeks tvrdi da Franjo Tuđman nikada nije gurao politku 200 odabranih obitelji kojima je država pomagala povlaštenim kreditima, nego da je to naobičnija floskula, izvučena iz konteksta kada je govorio privatizaciji i kao primjer naveo Francusku.

Priznao je za Večernji da je država pomagala Todorićima, ali ne na način na koji to većina misli.

“Todorić je imao potporu, ali ne na način da bi mu se pogodovalo tako što bi se diskriminiralo druge ili da djeluje izvan zakona. On je imao razvojne planove koje je predočavao politici i politika je vidjela da će ti programi omogućiti razvijanje gospodarstva, stvaranje novih radnih mjesta…” ističe HDZ-ov moćnik i priznaje kako je politika je u Todoriću vidjela potencijal.



Politika je imala razumijevanja za kredite

“Zato je politika preko bankarskog sustava, dijelom i državnih banaka, imala razumijevanja da mu se odobravaju krediti. Tako je on počeo graditi poslovno carstvo. I sve bi bilo u redu da je Todorić precizno procjenjivao da li volumen rasta njegova koncerna može adekvatno podmirivati kredite.” objašnjava Šeks i ističe kako je Todorićeva ključna greška kupovanje Mercatora.

Slaže s tezom da je Todoriću država gledala kroz prste, ali pritom ne krivi politiku. “Kad kažete država, treba nešto razlučiti jer predsjednici, premijeri, Vlada i Sabor nisu imali utjecaj i odgovornost da prate stanje u Agrokoru. To je ovlast regulatornih tijela koja su trebala pratiti i nadzirati rad Agrokora, dugovanja, rokove plaćanja…” kaže Šeks. Prisjetio se i svog predsjedanja prvim saborskim istražnim povjerenstvom. i kaže da je tada i upoznao Ivicu Todorića.

“Upoznao sam ga 1996. ili 1997. godine kada sam bio predsjednik saborskog istražnog povjerenstva koje se bavilo krađom šećera, kukuruza, žita… iz Državnog ravnateljstva za robne zalihe. No Todorić u to vrijeme nije bio “igrač” takvog formata kakav je postao kasnije.”

I HDZ podržava povjerenstvo o Agrokoru

Kada je riječ o sadašnjem istražnom povjerenstvu tvrdi da je i HDZ bio za njegovo osnivanje i da njegova stranka nema što skrivati. “Medijski prostor zagušen je blogovima, raznim izjavama, to je džungla od informacija. HDZ nema razloga bilo što skrivati” , kaže i pojašnjava da HDZ jedino nije htio pristati na ucjene SDP-a. “Povjerenstvu se nema razloga protiviti ni Plenković, ni Martina Dalić, a još manje ministar Zdravko Marić koji je radio u Agrokoru” ističe Šeks.

Na pitanje misli li da je moguće kako netko tko je bio menadžer u Agrokoru nije imao pojma o stvarnom stanju koncerna odgovara da je u pitanju ogromansustav. “Poanta je u friziranju izvješća. Marić uopće nije bio u doticaju s izradom financijskih izvješća, prema tome nije mogao znati da su fabricirana. Po mojem dubokom uvjerenju, nitko od članova Vlade nije odgovoran za lažiranje bilanci Agrokora” kaže i odbacuje svakakvu primisao da je Zdravko Marić uteg ove Vlade.

Marić nije uteg ove Vlade

“Jest za dio javnog mnijenja i za oporbu. Ali ne mogu Vlada i HDZ žrtvovati Marića jer kad bi se HDZ pod pritiskom odrekao ministra financija, drugi korak bio bi odstrel Martine Dalić, a konačni cilj bilo bi rušenje premijera Andreja Plenkovića i Vlade. Zato je i one noći, uoči dana kad se Vlada trebala očitovati o SDP-ovu zahtjevu za opoziv Marića s kojim se solidarizirao i Most, premijer imao potporu i odriješene ruke da sam odluči da na sjednici Vlade smijeni Mostove ministre budu li glasali za opoziv ministra Marića. I ja sam bio među onima koji su premijera te noći savjetovali da smijeni mostovce budu li za smjenjivanje Marića” prisjeća se Šeks.

‘Razrađivali smo taktiku do pola dva’

Otkrio je i kako se odlučivalo o riskatnom političkom obračunu s Mostovcima

“Najuži krug ljudi, razrađivali smo taktiku do pola dva u noći i Plenković je tada imao potporu da ujutro smijeni Mostove ministre ne budu li stali uz Marića. Isti dan na sjednici Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a ta tijela dala su jednoglasnu potporu odluci premijera Plenkovića.” kaže Šeks.

Dodaje da je do tada već bilo nekih kontakata s HNS-om, ali ništa još nije bilo čvrsto dogovoreno.

“U toj noći, dakle prije smjenjivanja mostovaca, premijeru sam rekao: Ako dopustimo da Most i SDP sruše Marića, idući će korak biti Martina Dalić, a treći ćeš biti ti, Andreje. Tako sam mu rekao i to je bio zaključak svih nas koji smo bili na tom sastanku. Marić i Dalić trebali su biti samo figure na šahovskoj ploči koje je trebalo raščistiti da bi se došlo do kralja – Plenkovića. Tada sam Andreju još nešto rekao: Prihvatiš li da u Vladi ostanu Mostovi ministri koji žele rušiti Marića, ti ćeš izgubiti svaki kredibilitet i vjerodostojnost u članstvu HDZ-a. Vlastiti članovi okrenuli bi ti leđa. I to je zacijelo utjecalo na odluku Plenkovića da izbaci Most iz Vlade” jasan je Šeks u intervjuu u Večernjem listu.