ŠEFICA POVJERENSTVA ZA SUKOB INTERESA: ‘Iz slučaja Marić morala bih se izuzeti od odlučivanja’

Šefica Povjerenstva za sukob ineteresa Dalija Orešković izjavila je kako ne može govoriti o tome bavi li se Povjerenstvo Marićima ili ne, pritom ističući kako bi se u slučaju pokretanja postupka ona morala oduzeti od odlučivanja budući da je sa Svetimirom Marićem vežu dobrosusjedski odnosi.

U slučaju da Povjerenstvo za sukob interesa stekne dostatna znanja i uvidi se da postoji mogućnost kršenja Zakona o sukobu interesa Povjerenstvo za sukob interesa bavit će se i slučajem Svetimira Marića. Izjavila je to šefica Povjerenstva Dalija Orešković dodajući da ne može komentirati slučaj budući da u ovom trenutku to nije tako.

Govoreći za N1 Orešković je kazala kako bi se ona u pokretanju slučaja morala izuzeti iz odlučivanja jer je prije desetak godina živjela je s roditeljima, kome su Marićevi bili susjedi, s kojima su razvili ugodan i prisan susjedski odnos. Zbog toga, kaže, ne želi da se pomisli da bi ona na bilo koji način mogla pogodovati Mariću u odluci Povjerenstva.

Dužnosnik može imati brata na položaju u državnoj tvrtki, no…

Upitana može li dužnosnik imati brata, kazala je da naravno da može. “Ono što se u okviru zakona nalaže jest da kad se privatni interesi isprepletu s ovlastima u javnom svojstvu, traži se postupanje u kojemu se štiti javni interes. Imamo različite odredbe koje su izričito propisane. Primjerice, kad subjekt želi sudjelovati s tijelom vlasti, traži se da se taj dužnosnik obrati Povjerenstvu, koje će mu dati upute kako postupiti. Nisu samim time što im netko u obitelji obnaša javnu dužnost građani diskreditirani, ali to je situacija u kojoj privatni interesi mogu utjecati na nepristranost u odlučivanju i traže se procedure kojima se omogućava da ne dođe do preferencijalnog odlučivanja”, kazala je Orešković.

Na pitanje može li ministar ili bilo tko od visokih dužnosnika na istaknutu poziciju postaviti brata, sestru ili rođake, Orešković je kazala da je kod imenovanja situacija puno složenija, ali da dio toga pitanja može biti obuhvaćen i djelokrugom Povjerenstva. “Mi ispitujemo je li izravnom radnjom, predlaganjem, odlukom o imenovanju dužnosnik blisku osobu postavio na neku funkciju, odnosno jesu li unaprijed bili propisani kriteriji da idu in favorem članu obitelji. Tamo gdje takav utjecaj ne proizlazi iz vidljive dokumentacije, postoji sustav spojenih posuda, ali takav izravni utjecaj nije vidljiv. Je li došlo do korištenja pozicije, to je drugo pitanje i možda ne ono koje bi trebalo biti u našoj sferi interesa. Ako je tome tako, onda bi se time trebala baviti druga tijela. Ova konkretna situacija već je razriješena, jer javnost nije pozdravila ovakvu praksu i to je jedan pozitivan trend”, rekla je Orešković. Dodala je još kako zakon ne brani da neki državni dužnosnik ima brata koji je na poziciji u nekoj državnoj tvrtki, međutim da tu ne smije biti skuoba inetersa.

A slučaj šogora?

Osvrćući se na slučaj šogora ministra Marića, Orešković je kazala da je Povjerenstvo imalo situaciju kad je utvrdilo da je dužnosnik, koji je dodijelio poslovnom subjektu u vlasništvu bratića, u sukobu interesa, ali da su im sudovi rekli da se oni s takvom definicijom ne slažu. Kad je u pitanju kumstvo, predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa kazala je da Povjerenstvo nije imalo konkretan slučaj. “Treba razlikovati dvije situacije, jedno je kad utvrđujemo što je interesna povezanost od situacije kad kažemo da ova situacija sama po sebi nije. Standard za povredu načela djelovanja je drugačiji od utvrđenja da ste napravili nešto što je zabranjeno”, kazala je Orešković.

Ponudu zagrebačkog gradonačelnika koju je uputio Svetimiru Mariću nije željela komentirati. “Koliko je meni poznato, treba provjeriti o čemu se radi. To je nešto što će na svoj način reći Povjerenstvo”, kazala je Orešković.

