ŠEF RESTORANA KOJEG JE POBJEDNIK MASTERCHEFA NAPAO ZBOG VISOKOG RAČUNA: ‘Htio je jesti badava ili iskamčiti novac, prijetio mi je…’

Chef Nikola Lesar, mladi kuhar koji je svojedobno pobijedio u emisiji Masterchef i potom otvorio vlastiti restoran na Tajlandu, jučer se požalio na cijene u jednom restoranu na Rabu. Šokiran iznosom na računu, Lesar je kazao kako je požalio što je došao na odmor u Hrvatsku.

‘Onaj osjećaj kad se nakon dvije godine vratiš u rodnu zemlju i požališ to istog trena. Žlica maslinova ulja 10 kuna! Kila brancina 450. Škampi, koji nisu bili na žaru, već sirovi, imaju istu cijenu. Ledena kava, koja nikad nije bila naručena, 80. Jad i sramota. I još kad ti vlasnik veli da ga boli kurac za tvoje nezadovoljstvo. Ovo je moguće samo kod nas. Sretno vam bilo prijatelji, ja do kraja svojeg odmora jedem paštetu na kruhu. Lokacija: Restoran Paradiso, Otok Rab’, objavio je mladi chef i izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama.

Vlasnik restorana odbacuje optužbe

Kontaktirali smo vlasnika restorana Paradiso kako bismo provjerili je li se Lesar, dok je objedovao i plaćao račun u njegovu restoranu, žalio na cijenu ili uslugu.

Gospodin Zlatko Makek kazao je za Net.hr kako su se on i osoblje restorana u potpunosti posvetili mladom kuharu te da se on nije žalio na uslugu ili cijenu, no to se promijenilo u telefonskim pozivima koji su uslijedili.

‘Htjeli su iskamčiti novac’

‘Nakon dva sata su me zvali, mislim da me prvi put zvao Nikola, a zatim njegov otac, pitajući kako smo im mogli naplatiti sirove škampe kao pečene. Međutim, njih je ipak trebalo dekorirati, aranžirati i tako dalje. Rekao je da će preko svega prijeći ako mu vratim pola iznosa. Očito je postalo da je njegov motiv bio jesti badava ili iskamčiti dio novca. Naravno da na to nisam pristao jer smo mi našu uslugu pošteno odradili.

Četrdeset godina sam ugostitelj, znam svoj posao. Uredno je dobio račun, a ja ne pristajem na ucjene. Tek kad sam to čuo postavio sam se na zadnje noge, tek kad sam shvatio da se radi o jednom takvom sitnom, malom i jadnom motivu. Rekao je da će mi, ako mu ne vratim 50 posto iznosa, upropastiti restoran sa svojim prijateljima, objavama i vezama. No, kako čitam po Facebooku i portalima, ne ide mu baš tako dobro’, rekao nam je vlasnik restorana.

‘Primili smo ga kao navodno poznatu facu’

Makek tvrdi kako su on i osoblje restorana primili sa svim počastima, kao ‘navodno poznatu facu’.

‘Dodijelio sam mu najbolju konobaricu, dva sata smo se samo njime bavili. On i gosti su sve hvalili, slikali se s konobaricom, sve je bilo u redu. Ja sam u to vrijeme bio u blizini jer sam i sam radio kao konobar, oni su to što su naručili pojeli, i sve skupa hvalili i platili’, ispričao je Makek što je prethodilo neugodnim telefonskim pozivima.

Vlasnik restorana ostaje pri tvrdnji da nije zakinuo niti prevario mladog chefa.

‘Zašto bih ga ja častio?’

‘Sve mi ovo stvara stres. Zapošljavam deset ljudi, osobno sudjelujem u poslu. Želim biti pristojan i surađivati s medijima, ali ni kriv ni dužan se sad pomećem po novinama i po Facebooku i tema sam nekakvih priča gdje sam ni kriv ni dužan. Neka dođu inspekcije pa neka provjere ima li s naše strane nekakva pogreška, je li on prevaren. Ja tvrdim da sigurno nije.

Napisat ću pismo Ministarstvu turizma, tražit ću zaštitu i reakciju, a isto to tražit ću i od ceha ugostitelja. Danas svi misle da su nekakve face i da ih netko treba častiti’, zaključio je vlasnik restorana Paradiso.