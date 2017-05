ŠEF PLENKOVIĆEVOG UREDA: ‘HDZ je ostvario najsjajniju pobjedu. A suradnja s HNS-om? Ja nikoga ne isključujem’

Nakon održanog prvog kruga lokalnih izbora, u središte pozornosti ponovno se vraća pitanje sastavljanja parlamentarne većine koja je došla u pitanje nakon raskola vladajuće koalicije HDZ-a i Mosta te njihova razlaza.

Gostujući u emisiji Novi dan na N1 televiziji, predstojnik Ureda premijera Andreja Plenkovića, Davor Božinović, kazao je da razgovori HDZ-a s ostalim strankama zapravo traju cijelo vrijeme. Ujedno se osvrnuo i na rezultate lokalnih izbora.

“HDZ-ova najsjajnija pobjeda na lokalnim izborima ikad”

“Ono što je bila poruka i prije lokalnih izbora i tijekom njih je da je HDZ stranka kojoj izbori u svakom trenutku odgovaraju. Vidjeli smo u prvom krugu lokalnih izbora da je HDZ osvojio više jedinica nego sve ostale stranke zajedno. HDZ-u izbori nisu problem. Poruka premijera je bila da svi vide kako je ovo trenutak kada treba sačuvati stabilnost”, kazao je Božinović.

“Ne bih u detalje, izbor je na partnerima. HDZ ima dovoljno kapaciteta, dovoljnu snagu”, rekao je te dodao da su HDZ-ovi politički konkurenti doživjeli priličan potop na lokalnim izborima, dok je HDZ ostvario “najsjajniju pobjedu na lokalnim izborima ikad”.

“Prgometova kampanja bila je zasjenjena”

No, potop HDZ-ovog kandidata za gradonačelnika Zagreba, Drage Prgometa, Božinović je opravdao time što ovaj “nije bio prepoznat u kampanji koja je bila zasjenjena mnogim stvarima koje nisu bile vezane za lokalnu razinu”.

“Naši su se birači očito raspodijelili između četiriju kandidata. Gospodin Bandić koji je fenomen za sebe, gospođa Švaljek, gospođa Esih i ovaj HDZ-ov dio”, analitički je rastumačio Božinović dodavši da je HDZ na lokalnim izborima predstavio politiku koja ima uzore u europskim strankama desnog centra, a koje jamče stabilnost i ekonomski prosperitet.

“Kad kampanja završi, Sabor će nastaviti s radom”

Na pitanje bi li HDZ-ovi birači podnijeli ikakvu suradnju s HNS-om, Božinović je najprije neodređeno rekao da će “one stranke koje budu pokazale političku zrelost i nacionalnu odgovornost biti prepoznate kao partneri”, a potom mrvicu jasnije, na pitanje uključuje li to i HNS, odgovorio: “Ja ne isključujem nikoga.”

Oko roka u kojem bi bila sazvana sjednica Hrvatskog sabora, a na kojoj bi bili predstavljeni novi ministri, umjesto četvorice iz Mosta koji su ‘najureni’ iz Vlade, Božinović se pozvao na praksu “da Sabor u vrijeme kampanja ne zasjeda” kako se govornica ne bi koristila za kampanju.

“A kad kampanja završi, nastavi se s radom. Tako će biti i ovaj put”, dodao je.

Na opasku da je i predsjednica Republike upozorila na rok za sazivanje sjednice Sabora na kojoj bi bili predstavljeni novi ministri, Božinović je kratko uzvratio da ona “ima po Ustavu pravo komentirati sve ono što smatra da treba”.

“Sve odluke o Agrokoru donosi Ramljak”

Božinović je također branio i poziciju ministra financija Zdravka Marića, što je bio i povod raspadu koalicije HDZ-a i Mosta.

“Bio je zaposlenik Agrokora. Bio je jedan od direktora, nije bio član Uprave, nije donosio odluke na razini korporacije, nije radio financijska izvješća… Sve što mu se probalo imputirati ostalo je u zraku. Ništa mu nisu dokazali. Ako imate prigovor, sumnju u nečiji rad, na vama je da to pokažete i dokažete. Vlada se vodila načelom da spasi stratešku kompaniju. I da se, ako je bilo kriminala u Agrokoru, sve to u skladu s pravilima, kako to rade pravne države, istraži. Nije to samo ovih pet milijuna kuna koje smo dali DORH-u, činjenica je da su u Agrokoru u ovom trenutku angažirane najveće svjetske kuće koje će istražiti cijelu tu financijsku konstrukciju i je li tu bilo manipulacija”, kazao je Božinović.

Na pitanje sudjeluje li Marić u odlučivanju o Agrokoru, odgovorio je da u ovom trenutku o Agrokoru odlučuje Vladin povjerenik Ante Ramljak. koji, kaže, donosi sve odluke i ima potpunu autonomiju. Rekao je i da će ministar vanjskih i europskih poslova Davor Ivo Stier tijekom svoga skorog posjeta Moskvi vjerojatno razgovarati s ruskim sugovornicima i o Agrokoru.

Božinović je dodao da Vlada nije zaboravila na Inu, koja je zbog slučaja Agrokor izašla iz fokusa, ali da u ovom trenutku nema nekih novih elemenata.

