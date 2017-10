ŠEF NAJVEĆE NAFTNE KOMPANIJE NA SVIJETU IZNENADIO: ‘Ako uđemo u Inu, točno znamo što ćemo s rafinerijama u Rijeci i Sisku’

Izvršni direktor ruske naftne komapnije Rosnjeft Igor Sečin otkrio je, kako smo jučer izvijestili, da je tvrtka kojoj je na čelu zainteresirana za kupnju Ine.

U razgovoru za Jutarnji list prvi čovjek najveće svjetske naftne kompanije poručuje da je Rosnjeft već nekoliko godina zainteresiran za ulazak u Inu, no ništa se nije pokrenulo s mrtve točke.

“Zašto? To je pitanje za hrvatsku stranu. Već tada smo naglasili da Hrvatska zauzima središnje mjesto u Rosnjeftovoj strategiji regionalnog razvoja. Ima više razloga za to, od strateške vrijednosti Inine imovine do lokacije naftnih terminala preko kojih naša kompanija može trgovati svojim proizvodima u okruženju”, kaže Sečin.

NAJVEĆA NAFTNA KOMPANIJA NA SVIJETU ŽELI KUPITI INU! Iza svega stoji Putinov ‘Darth Vader’, drugi najmoćniji čovjek Rusije



Potvrdio je da Rosnjeft razmatra mogućnosti ulaska u vlasničku strukturu Ine, a prilično je iznenadio mišljenjem o rafinerijama.

“Iz naše perspektive ključna imovina Ine su dvije velike rafinerije u Rijeci i Sisku”, rekao je Sečin čiji se stav u potpunosti razlikuje od onog mađarskog MOL-a koji rafinerije smatra najvećim problemom Ine.

“Uprava Ine očito se fokusirala na riječku rafineriju koja je blizu mora i može se lakše uključiti u trgovački lanac. Međutim, mi smatramo da nema razloga zatvarati rafineriju koja nakon modernizacije može zauzeti važnu poziciju na europskom tržištu prerade nafte. Dapače, ona zapošljava visoko kvalificirane, iskusne stručnjake i ne može se dozvoliti da oni ostanu na cesti. Ako Rosnjeft uđe u vlasničku strukturu Ine, kompanijina postrojenja bit će modernizirana i moći će proizvoditi naftne derivate u okvirima tržišne rentabilnosti”, jasan je Sečin.

Moćni Rus na koncu je izrazio uvjerenje da će njegova kompanija uspjeti izgraditi strateško partnerstvo s hrvatskom Vladom u Ini.