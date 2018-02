ŠEF KLAIĆEVE UPOZORAVA: ‘Pali smo na ispitu… Bojim se da će nas faramaceutska industrija najviše podijeliti na bogate i siromašne’

‘Nosim se medicinskim zakonitostima, one su u potpunoj suprotnosti s ekonomskima. Bojim se da će nas faramaceutska industrija u konačnici najviše podijeliti, ne samo u Hrvatskoj, negu u cijelom svijetu, na bogate i siromašne’, kaže dr. Bahtijarević

Zoran Bahtijarević, šef zagrebačke Klaićeve bolnice na odlsaku, zbog kojeg su roditelji tamošnjih malih pacijenata podigli pravu buru tražeći da ga se ostavi na tom mjestu, kaže kako je zadovoljan onim što ostavlja iza sebe. Pritom skromno ističe kako je za sve učinjeno odgovoran cijeli tim ljudi koji rade u Dječjoj bolnici.

Najvećim uspjehom za svog mandata, pak, smatra promjenu atmosfere rada u Klaićevoj. “U svibnju 2015., kad sam postao sanacijski upravitelj, otišla su tri liječnika iz Klaićeve, a u lipnju još tri. To me užasno pogodilo kao čovjeka, liječnika, kao lojalnog klaićevca koji je tu proveo profesionalnu karijeru. Rekao sam sam sebi – nećeš više. Najveći mi je uspjeh što smo promijenili atmosferu u Klaićevoj, koja je postala poželjno mjesto za rad. Ne prođe tjedan da nam se netko ne obrati sa željom da radi u Klaićevoj. Ponosan sam na to da naši liječnici nikome ništa ne duguju. Najviši je dug za specijalizaciju koji smo riješili iznosio 1,5 milijun kuna, za kolegu koji je k nama prešao iz Vinkovaca. Moj je stav da u bolnici trebaju raditi ljudi koji to žele, a one koji ne žele treba pustiti da idu”, kaže dr. Bahtijarević za Novi list dodajući kako nova Uprava treba još poraditi na informatičkom sustavu, preurediti bolničku kuhinju, riješiti do kraja pitanje povlačenja novca iz EU za razne uređaje te nastaviti s projektom bolnice u Blatu.



Kao narod topli, no država…

Osvrćući se na činjenicu da su mu zamjerili izjavu da je ljudski nepodnošljivo odlučiti koje će dijete primiti lijek kad je o neuroblastomu bilo riječi, dr. Bahtijarević i danas ne mijenja mišljenje. Ističe kako smo se odlučili da želimo liječiti bolesti čije je liječenje skupo, ali da se istovremeno država da bi priskrbila te lijekove ne želi ničeg odreći.

“Da bi do njega došli, moramo se nečega odreći, ali ne država, ne politika, ne vlada, nego svatko od nas kao pojedinac. Tu smo pali na ispitu. Sjećate se što se dogodilo kad smo probali dignuti dopunsko osiguranje za 10 kuna? S druge strane, humanitarnim akcijama skupimo triput više novca nego što nam treba. To samo pokazuje koliko smo kao narod topli, emotivni, želimo dijeliti, davati…”, pojašnjava.

Riba smrdi od glave

U intervjuu za Novi list Bahtijarević je odgovorio i na pitanje postoji li po njegovom mišljenju način da se osigura inovativna terapija za svu djecu koja imaju indikaciju?

“Nosim se medicinskim zakonitostima, one su u potpunoj suprotnosti s ekonomskima. Bojim se da će nas faramaceutska industrija u konačnici najviše podijeliti, ne samo u Hrvatskoj, negu u cijelom svijetu, na bogate i siromašne. Jer sve smo više svjesni ekstremno rijetkih i skupih lijekova, individualiziranih, jako se bojim da idemo u smjeru podjele na bogate i siromašne, one koji će moći priuštiti takve lijekove i one koji neće. To se već događa u Americi”, kazao je dodajući kako se kao optimist nada da ćemo ipak naći rješenje i isplivati iz problema.

Govoreći o izboru svog nasljednika kazao je: “Bez obzira tko bio na čelu, to će i dalje biti ista bolnica u kojoj će raditi isti vrhunski ljudi. I brinuti o djeci. Činjenica je da riba smrdi od glave i da puno ovisi o tome tko će je preuzeti. Ja se nadam da će biti razuma u izboru ravnatelja, da se izabere netko tko će prepoznati kvalitetu smjera kojim smo krenuli. Zabrinutost roditelja i medija doživljavam kao kompliment, ali Bahtijarević ne smije biti veći od Klaićeve. Klaićeve je bilo prije mene, bit će je i nakon mene, u ljudima koji u njoj rade vidim samo svijetlu budućnost.”