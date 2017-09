ŠEF IDS-a NAJAVIO: ‘Pripremamo novi zakon, tražit ćemo zatvorske kazne za ustaški pozdrav ‘Za dom spremni”

Šef IDS-a Boris Miletić gostovao je u emisiji ‘Točka na tjedan’ N1 televizije u kojoj je, između ostalog izjavio da je ta stranka pripremila zakon kojim bi se zatvorskom kaznom kažnjavala upotreba ustaškog pozdrava ‘Za dom spremni.’

Odgovarajući na pitanje kako gleda na rješenje koje je Vlada donijela u dogovoru s HOS-ovcima vezano za spornu poloču prvo postavljenu u Jasenovcu, a sada preseljenu u Novsku, Miletić je rekao: “Gledam kao na nešto jako loše i štetno za Hrvatsku. Sve države u Europi se ograđuju od takvih stvari, upravo je i talijanski parlament a što treba potvrditi njihov Senat, dionio odluku o zabrni fašističkog znakovlja, a koji je čak predvidio kaznu za takva nedjela.

Mislim da to Hrvatskoj šteti, tu fali odlučnosti, prije svega Vlade da raskrsti s time, da se ne pokušava ublažiti nešto što je bilo loše, da se ne može izjednačavati antifašizam i ustaški pokret. Držim da to jako šteti Hrvatskoj i vrijeđa naše građane, posbice nas u Istri jer sjetimo se što je činio ustaški pokret – odrekao se dijelova Hrvatske – Dalmacije, sjetimo se da su upravo antifašisti donijeli povijesne odluke o priopjenju Istre matici Hrvatskoj. Stoga ne znam tko danas u Hrvatskoj može biti protiv antifašizma s jedne strane, a s druge relativizirati taj pozdrav kad svi skupa znamo što on znači. Premještaj ploče je po meni još gori potez.

To je jednostavno trebalo maknuti i jasno definirati da to nije dozvoljeno. Stoga će IDS upravo u proceduru uputiti takav zakon koji će jednom zauvijek definirati koje stvari u ovoj zemlji ne možemo tolerirati. Ne da ćemo ih zabraniti – nego one koji se s time pokušavaju igrati – njih naprosto treba kazniti.”



Najavio je da će zakon uputiti u Sabor s početkom rada parlamenta. “Mi smo pripremili zakonsko rješenje s obrazloženjem, idemo s time u proceduru i vrlo jasno ćemo definirati koje znakovlje nije prihvatljivo. Posebno ovaj sporni poklič “Za dom spremni!””, izjavio je Miletić te potvrdio da bi za prekršitelje bile predviđene zatvorske kazne: “Sve razvijene demokratske zemlje, a tako je i u Italiji i u Njemačkoj, takve ljude kažnjavaju zatvorom.”