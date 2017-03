OTKRIO POZADINU DOGAĐAJA NA TRIBINAMA? ‘Ubačeni agenti i branitelji sprječavali su skandiranje ZDS’

Predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora, Ivan Zvonimir Čičak, gostovao je u Novom danu i komentirao nogometnu utakmicu između Hrvatske i Ukrajine.

Upitan za nogometnu utakmicu između reprezentacija Hrvatske i Ukrajine, koja je prošla bez izgreda, Čičak je rekao da treba više raditi na podizanju svijesti da je huliganizam i stvaranje nereda na stadionima loše.

“Svi su to osudili. Ljudi vide u čemu je problem, s tim se slažu. Ja smatram da treba više raditi. Ne može na jednoj utakmici od 90 minuta 30 minuta biti skandiranje zla, to ne može biti i bolesna je nacija koja to radi”, rekao je Čičak za N1, dodavši da su na stadionima uglavnom mladi ljudi, a da je stanje u sportu i na sportskim terenima zapravo refleksija stanja u društvu i uplitanja politike u sve pore društva.



Kazao je da su na utakmici Hrvatska – Ukrajina bili promatrači, koji su pratili hoće li biti izgreda. “Imali smo ubačene promatrače na druge tribine. Kad je netko pokušao skandirati ‘Za dom spremni’, bilo je odmah ‘Stani!’, ‘Zaveži!'”, kazao je Čičak.

“Prema našim informacijama bilo je ubačeno jako mnogo agenata. Bilo je jako mnogo branitelja, bilo je onih uvijek vjernih, koji su bili raspoređeni da jednostavno spriječe. Bilo je i euforično raspoloženje na stadionu”, kazao je Čičak, dodavši kako je očigledno da se među ljudima razvija svijest te da je to ono najvažnije.