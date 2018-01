ŠEF HDZ-OVOG KOALICIJSKOG PARTNERA POTVRDIO: Jedan je razlog zbog kojeg bi HNS bio spreman napustiti Vladu, a to nije Istanbulska konvencija

Gost Intervjua tjedna emisije Točka na tjedan bio je predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak koji je zagovarao stabilnost Vlade jer bi izbori, prema njegovim riječima, odnijeli milijarde kuna.

Kritiziravši vladu MOST-a i HDZ-a od koje prema njegovim riječima očito vlada PTSP, naglasio je kako se u politiku vratio da dokaže kako nova hrvatska politička paradigma mora biti drugačija. To prema njegovim riječima znači da mora biti zasnovana na suradnji zbog čega je uputio i apel opoziciji da pomogne rad ove Vlade. No, HNS pri tome ne smatra da je potrebno ratificirati Istanbulsku konvenciju, kao mehanizam u borbi protiv nasilja nad ženama, budući da ona nije bila u programu Vlade što ga je njegova stranka potpisala s HDZ-om.

Ne zna se kako će tko glasati

‘Tu su obrazovanje, projekti u graditeljstvu, Istanbulska nije. Ni 2015. u Vladi s SDP-om nismo imali konvenciju jer je nismo ni mogli imati jer nije postojala povelja koju je Hrvatska potpisala. Tada smo rekli da bi bilo dobro da to Sabor ratificira, nismo dali rok, a SDP nije mislio da je to prioritet. Bilo bi dobro da to dođe u Sabor. Može se dogoditi da HDZ i HNS različito glasaju jer to nije u programu Vlade. Koji je stav Živog zida, Mosta, Promijenimo Hrvatsku i drugih, manjinaca? Ja ne znam. Može se dogoditi da različito glasamo, pa je li to vrijedno desetke ili stotine milijardi kuna koje ćemo potencijalno izgubiti ako destabiliziramo politički sustav”, rekao je Vrdoljak u intervjuu na N1 Televiziji, potvrdivši na pitanje voditeljice Nataše Božić kako HNS zbog neratificiranja Istanbulske konvencije neće izaći iz Vlade. Ipak, tražit će da se glasovanje o ovoj konvenciji stavi na dnevni red Sabora, neovisno kada to bude.

“Inzistirat ćemo, nama je to želja, doći će na dnevni red, ali koji dan, koji mjesec – nije presudno. Čekamo od 2015. Bit će vjerojatno ove godine, nama je želja da bude na ovoj sjednici, da se o tome razgovara”, objasnio je Vrdoljak po čijem su mišljenju ipak važnja određena gospodarska pitanja od pitanja o mogućem izlasku HNS-a iz Vlade zbog neratificiranja Istanbulske konvencije.

Vrdoljak želi konkretne rezultate

“Koje su posljedice toga? Uljanik nije dokapitaliziran, nema brodogradnje, Petrokemija nije dokapitalizirana i Kutina propada, to su samo dva primjera, deseci tisuća izgubljenih radnih mjesta, Agrokor se neće završiti… Zbog čega? Da ja pokažem tu neodgovornost. Ulajnik, Petrokemija, Agrokor… Sve će to propasti, Hrvatska će s +3 posto BDP-a pasti na -3 posto BDP-a. Zar mislite da neki datum u državi koji bi mi postavili vrijedi svih tih milijardi? Ja ne mislim. Politički odnosi ne smiju biti fokus našeg rada, rezultati trebaju biti. Želio bih fazu u kojoj se kaže da Uljanik, Petrokemija i Agrokor idu svojim tokom i da uz to šaljemo poruku s Istanbulskom konvencijom da se i to riješi. Ali ništa od toga ne smije biti dovoljno vrijedno da se svi politički procesi zaustave”, istaknuo je dodajući kako niti jedno od tih pitanja ne smije ugroziti političku stabilnost.

No, Vrdoljak tvrdi kako bi HNS bio spreman izaći iz Vlada kada ona ne bi podržavala rad ministrice obrazovanja Blaženke Divjak i njezinog tima.

“Zbog toga smo ušli, da djeci osiguramo bolje ili isto obrazovanje kao u Europi, napravilo se više nego posljednjih 20 godina. To je točka prijeloma i pripremamo programe za dalje”, rekao je Vrdoljak istaknuvši posebno zadovoljstvo uvođenjem informatike u škole kao obaveznog predmeta.