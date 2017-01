SDP ZNA KAKO DO NOVCA: Digli iznos članarine! Zastupnici će izdvajati 1000 do 1300, EU zastupnici 3000 kuna

Glavni odbor SDP-a u subotu je nakon cjelodnevne sjednice donio i odluku o visini stranačke članarine, pa će SDP-ov saborski zastupnik plaćati mjesečnu članarinu u iznosu od 1000 do 1300 kuna, zastupnik u Europskom parlamentu 3000 kuna, a simboličnu članarinu od jedne kune plaćat će SDP-ovi umirovljenici s mirovinom manjom od minimalca i zaposleni članovi koji imaju minimalnu plaću.

Predsjednik Glavnog odbora SDP-a Erik Fabijanić izvijestio je da su danas odradili 11 točaka dnevnog reda, sjednica je počela prije 11 sati, a završila navečer. Ustvrdio je da su sve rasprave bile vrlo kvalitetne, a većina odluka donesena je ili jednoglasno ili s nekolicinom glasova suzdržanih, a nešto i protiv.

Novi iznosi članarina

Istaknuo je da je na temelju rasprave o visini stranačke članarine donijeta konačna odluka da će saborski zastupnik SDP-a plaćati članarinu stranci između 1000 do 1300 kuna, a to ovisi o radu u saborskim odborima, radnim tijelima i sl. SDP-ovi zastupnici u Europskom parlamentu plaćat će članarine od 3000 kuna.

Na temelju rasprave, u odnosu na prvotni prijedlog smanjenja je (članarina) na simboličnu razinu, dakle, na jednu kunu umirovljenicima koji imaju mirovinu manju od minimalca i isto tako onima koji su u radnom odnosu a koji primaju minimalnu plaću, naglasio je Fabijanić.



Sindikalno organiziranje

Na pitanje je li istina da je na sjednici Glavnog odbora bilo prigovora u vezi sa sindikalnim organiziranjem u SDP-u, Fabijanić je odgovorio da je to ‘apsolutno netočno’.

“Apsolutno netočno. Dapače, kada je riječ o sindikalnom organiziranju nitko ništa protiv toga, apsolutno. Nego je stvar u tome da je sukladno raspravi mnogima zasmetao samo način sindikalnog organiziranja, a ne sindikalno organiziranje”, rekao je.

Jedna od primjedbi, dodao je, bila je da se prilikom inicijative osnivanja sindikata nisu kontaktirali svi članovi koji su u radnom odnosu.

Druga primjedba se odnosila na činjenicu da nije osnovan konkretno “kućni sindikat”, jer, ustvrdio je Fabijanić, vezivanje za jednu određenu sindikalnu središnjicu može stvoriti nejednako postupanje prema drugim sindikalnim središnjicama.

“Ali predsjednik Davor Bernardić je isključio tu mogućnost jer ćemo razgovarati i s drugim sindikalnim središnjicama o nizu inicijativa koje će SDP poduzeti u idućem razdoblju, odnosno njegov Klub zastupnika”, dodao je.

O smanjenju plaća

Na novinarsko pitanje hoće li se smanjiti plaće onima koji su zaposleni u SDP-u, jer je na Glavnom odboru stranke bilo riječi i o stabiliziranju SDP-ovih financija, Fabijanić je rekao da su oni danas prihvatili, odnosno podržali ono što je odluka Predsjedništva, vezano za plan restrukturiranja.

“Plan restrukturiranja u ukupnom bruto dijelu planira bez daljnjega i smanjenje iznosa koji je određen za plaće. To je prva faza. Nakon toga, mora ići sukladno propisima i Zakonu o radu nova sistematizacija radnih mjesta i isto tako onda i odluke o tarifnom modelu. Ali, to će se raditi u onome što se zove ‘socijalni dijalog'”, dodao je.

Novac za kampanju

Upitan ima li SDP dovoljno novca za kampanju za predstojeće lokalne izbore i hoće li, s obzirom da se spominju mjere štednje, biti predizbornih anketa, Fabijanić je rekao da ankete konkretno ima. “I danas smo imali kao točku dnevnog reda priprema za lokalne izbore, a oni obuhvaćaju i takozvane ‘call centre'”, rekao je.

“Kad mi govorimo o eventualnom kreditiranju ono je vezano za premošćivanje, a podsjetit ću da smo mi imali i iznimne troškove koji nisu samo vezani za parlamentarne izbore, nego su vezani i za dvoje unutarstranačkih izbora koji također iziskuju znatna financijska sredstva. Demokracija je skupa i unutarstranačka”, rekao je.

Sankcije za istupe na Facebooku

Na pitanje kakve će biti sankcije za one koji na društvenim mrežama neće poštivati Etički kodeks SDP-a, te je li to cenzura, Fabijanić je rekao da to nije cenzura.

“Ovdje je riječ samo o nekakvim standardima i nekim mjerilima. A o tome sankcija kao takva ne postoji niti po meni treba postojati. Nego sami građani, javnost, mogu vidjeti tko odudara od tog Etičkog kodeksa, a tko ne. Onda se vidi imenom i prezimenom tko što radi, kako djeluje i kako komunicira”, istaknuo je.

Na tvrdnju novinara da će biti dosta teško odrediti te kriterije te upitan kako će se to moći nadgledati i kako će to funkcionirati u praksi, Fabijanić je rekao da postoje načini, ali da za sada još ne može reći ništa konkretnije. Rekao je da će to preformulirati iz onoga što je bilo pismo Ivice Račana SDP-ovom članstvu koje je poslije pretvoreno u teze za raspravu.

Mi te teze za raspravu ćemo sada aktivirati i pokušati ih pretvoriti u Etički kodeks ili kako hoćemo ga zvati, objasnio je predsjednik Glavnog odbora SDP-a Erik Fabijanić.

Prijedlog poslovnika o radu Glavnog odbora

SDP je večeras na svojoj internetskoj stranici objavio da je na sjednici Glavnog odbora raspravljen prijedlog Poslovnika o radu Glavnog odbora te je utvrđen rok za predaju amandmana. Članovi Glavnog odbora na sjednici su i prihvatili informaciju od Predsjedništva SDP-a o planu restrukturiranja.

Prihvaćen je i izvještaj Kluba zastupnika SDP-a u Hrvatskom saboru te je prezentiran plan održavanja Političkih akademija s ciljem valorizacije ljudskog i kadrovskog potencijala SDP-a, navodi se, uz ostalo, u priopćenju.