SDP-u PRIJETI RASCJEP: ‘Ovoj stranci ne treba samo novi program nego potpuni reset’

SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić osvrnuo se na aktualno stanje u stranci. S obzirom da u vremenima kriza poput sadašnje obično rastu antisistemski populisti poput Živog zida, dok SDP pada, Hajdaš Dončić kaže da ne vjeruje da će Živi zid dalje rasti te da im je ovo sada povijesni maksimum, no oprez je ipak potreban.

‘Živi zid nije prava politička stranka’

‘Oni nisu strukturirani kao prava politička stranka, ne mogu oni pokriti izbore ni sve potrebe političkog angažmana. Ali da mi trebamo biti oprezni zbog tih trendova, svakako trebamo. Gledajte, ja to i u stranci pokušavam objasniti, Hrvatska se jako promijenila u zadnjih 5 do 10 godina. Masa ljudi je iselila, puno je novih mladih birača koji nisu ničim u svojim glavama vezani za nas velike stranke, ni za SDP ni za HDZ, ti brandovi njima skoro ništa ne znače. Mi u dvije velike stranke moramo se dobro zamisliti kako na to odgovoriti, ovo je vrijeme velikih promjena na hrvatskoj političkoj sceni, uostalom pogledajmo Grčku, Španjolsku, kakvi su tamo novi pokreti nastajali. Oni mogu u određenim trenucima artikulirati ogromnu masu glasova, makar bili i kratkotrajni’, rekao je Hajdaš-Dončić za Novi list.

Priznaje da je sadašnji ovršni zakon donesen u vrijeme kad je SDP bio na vlasti i dodaje da zakon treba mijenjati, no isto tako kaže da treba resetirati SDP. Dodaje da stvari nisu iste kao prije pet godina i da ljudi danas imaju drugačija očekivanja od politike pa traže neke nove ljude i nove ideje. Zato SDP-u nije potreban samo novi program, već potpuni reset, kaže Hajdaš Dončić.



O Bernardiću: ‘Ako uspije, bit će doista lider i predsjednik’

Upitan kakav je lider Davor Bernardić, Hajdaš-Dončić kaže da on jest mlad po godinama, ali ne i po stažu u stranci. Daje mu još kratko vremena za riješiti stvari, no ako ni tada ne uspije, SDP-u će biti potrebna promjena.

‘Već sam u jednoj izjavi rekao, i ponovit ću: ja nisam među onima koji ga je odmah po izboru rušio ne prihvaćajući ga za predsjednika, nisam ga ni u prvih sto dana rušio, niti u idućih podrivao, ali neću biti ni posljednja puška na Ljubinu grobu. Još jedan kratki period Bernardić treba pokušati riješiti stvari i ako uspije, bit će doista lider i predsjednik. Ali ako ne, SDP treba nešto mijenjati’, rekao je Hajdaš Dončić za Novi list.

‘Kad ste predsjednik SDP-a, svaki dan morate propitkivati i ispitivati’

Hajdaš Dončić smatra da bi moglo doći do rascjepa SDP-a ako se ne konvenciji bude glasovalo o povjerenju predsjedniku. ‘Svakako treba izbjeći da se na konvenciji dogodi rascjep, a on se može dogoditi čak i ako Bernardić dobije relativno čvrstu većinu, od 60-ak posto na primjer, jer sav ostatak od 40 posto to ne bi prihvatio, i obrnuto. To bi dovelo do formiranja dvije stranke od SDP-a i značilo bi propast moderne socijaldemokracije u Hrvatskoj. Zato konvencija nije mjesto za to’, kaže Hajdaš Dončić i dodaje da on neće Bernardića moliti da sam odstupi.

‘Ja sigurno neću nikoga moliti za ništa, jer se to jednostavno ne radi. Svaka osoba koja je predsjednik SDP-a mora nositi veliki teret s kojim se mora buditi i ići na spavanje. Svaki dan se propitkivati i ispitivati. Tako vam je to kada ste predsjednik SDP-a’, zaključio je.