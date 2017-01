SDP TRAŽI KANDIDATA ZA GRADONAČELNIKA: Bernardić ‘bi-ne bi’, pregovarat će i sa Sandrom Švaljek

SDP još nema svoga kandidata za gradonačelnika Zagreba na lokalnim izborima koji će biti održani u svibnju iduće godine.

Jutarnji list piše kako se u toj stranci još preispituju razne opcije i kandidati te procjenjuje koja bi za njih bila najmanje loša kombinacija kad već nemaju dobitnu, bez obzira što kao stranka imaju najveću podršku birača u Zagrebu.

Bernardić, Lalovac, Rajko Ostojić…?

Spominje se tako da će SDP uskoro razgovarati sa Sandrom Švaljek koja je već istaknula kandidaturu za gradonačelnicu Zagreba. No, kaže sugovornik Jutarnjeg iz SDP-a, to ne znači da će zalupiti vrata HNS-u i mogućoj podršci njihovoj kandidatkinji Anki Mrak Taritaš. Navodno SDP nije još odustao ni od isticanja vlastitog kandidata, a spominje se mogućnost da to ipak bude sam predsjednik stranke Davor Bernardić.

On se za izborno sučeljavanje s Milanom Bandićem spremao punih osam godina i teško mu je, sada kada su izbori pred vratima, objaviti povlačenje zato što je postao predsjednik stranke, piše Jutarnji. No, dio o njegovih najbližih suradnika odgovara ga od sudjelovanja na lokalnim izborima smatrajući da bi izborni neuspjeh bio veliki uteg i njemu i stranci.



S druge strane, zagrebački je SDP najskloniji tome da stranka ima kandidata za gradonačelnika i da to bude upravo Bernardić. Kao drugi mogući kandidati spominju se Boris Lalovac i Rajko Ostojić koji se već jednom neuspješno okušao u izbornom srazu s Bandićem.

IZBORNA BITKA ZA ZAGREB: Bernardić se neće kandidirati, SDP možda podrži Mrak Taritaš

Ranko Ostojić i Grbin odbili ponude

O mogućnosti da SDP podrži HNS-ovu Mrak Taritaš već se razgovaralao u stranci, ali bez konkretnog dogovora. Jutarnji piše kako bi u tom slučaju vodstvo HNS-a bilo spremno popustiti SDP-u u drugim sredinama, primjerice ne istaknuti svoga kandidata nasuprot Vojku Obersnelu u Rijeci. HNS će navodno čekati odgovor SDP-a najkasnije do polovice veljače.

SDP je u problemima i zato što još nema gradonačelničke kandidate niti u drugim većim gradovima osim u Rijeci. Ne zna se kako će nastupiti u Splitu, Osijeku ili u Puli. Ranko Ostojić odbio je ponudu da bude kandidat za gradonačelnika Splita, a Peđa Grbin je učinio isto u Puli.

KOMADINI SE NE SVIĐA GRBINOVA IDEJA: ‘Podsjećam ga da je član vodstva SDP-a, a ne HNS-a!’

Nemaju kandidata, a ni novca na računu

Osim ovog kadrovskog, SDP je i u financijskim problemima s obzirom na veliki minus na stranačkom računu koji je, kako piše Jutarnji, navodno ‘u crvenom’ čak osam milijuna kuna.

Stoga se u planu restrukturiranja strane planira smanjenje plaća profesionalno zaposlenima u stranci za 30 posto, a korigirale bi se i mjesečne članarine koje sada iznose 400 kuna.

One bi se smanjile članovima s najnižim primanjima, dok bi se višestruko povećale saborskim zastupnicima.

SDP U DEBELOM MINUSU: Financijsko izvješće otkrilo koliko je Milanović platio usluge američkog spin doktora Alexa Brauna