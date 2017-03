SDP TRAŽI DA DORH PROČEŠLJA AGROKOR I MARIĆA: ‘Odgovornost mora snositi i čovjek koji se sada igra proračunom’

SDP je reagirano na optužbe Rusa kako su knjige Agrokora lažirane, rekao kako bi sve trebao istražiti i DORH te skrenuo pozornost na ministra financija Zdravka Marića koji u to vrijeme radio radio u Agrokoru.

Na konferenciji za novinare, koju su održali nakon sjednice Predsjedništva, prvi je o stanju u koncernu progovorio Siniša Hajdaš Dončić.

“Tražimo od Porezne uprave, DORH-a i HANFA-e da se istraži ima li financijskih makinacija oko Agrokorovih bilanci. Te će informacije, pokažu li se točnima, štetiti i zaposlenicima i dobavljačima, pogotovo onom trećem krugu dobavljača koji najviše ovise o tvrtkama izravno vezanima na Agrokor. Naša je jasna poruka Vladi da ne smije donositi zakone koji idu u korist jednog čovjeka jer nas sve to može skupo koštati, a to je i protivno zakonima EU” rekao je Hajdaš Dončić.

“Kratkoročno, pred lokalne izbore, to možda i nije loša ideja. Srednjoročno, to nam se svima može obiti o glavu. Umjesto da se ulaže u školovanje i zdravstvo, zbog mogućih tužbi banaka i fondova nedopustivo je takvo ponašanje i to je suprotno interesima RH” kazao je Hajdaš Dončić, navodeći da je moguća šteta koju bi Hrvatska zbog odštetnih zahtjeva mogla biti obvezna isplatiti u rangu od 6-7 milijardi kuna.

“Velika je odgovornost na sadašnjem ministru financija Zdravku Mariću koji je tada bio u Agrokoru, i ako se pokažu takve informacije istinitima, Marić mora snositi odgovornost. Ne bih želio da se takav čovjek, ako se utvrdi da je ovo sve točno, igra s hrvatskim proračunom” istaknuo je Hajdaš Dončić.

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić kratko se nadovezao: “Dug Agrokora ne smije postati dug ove zemlje. Za takav zakon treba suglasnost Europske komisije ” kazao je Bernardić.