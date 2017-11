SDP PREDLAŽE IZMJENE LEX AGROKORA: ‘HDZ pokušava ugasiti cijelu priču’

SDP-ov saborski zastupnik i član saborskog istražnog povjerenstva za Agrokor, Gordan Maras, potvrdio je da će SDP vrlo brzo predložiti izmjene lex Agrokora te kazao kako izmjenama žele ojačati ulogu hrvatskih sudova i radnika.

Maras tvrdi kako HDZ želi da Povjerenstvo prestane s radom.

‘Nadam se da ćemo raditi i dalje bez obzira na to što HDZ pokušava ugasiti cijelu priču, i teza o nemogućnosti nastavka rada je dalje pogešna jer i državni odvjetnik Dinko Cvitan govori da mu ne smeta rad Povjerenstva što se vidi i po dostavi dokumentacije. Sve što smo tražili, došlo nam je iz Agrokora, vidi se da su se konzultirali s DORH-om oko toga. Ne vidim nikakvog razloga da ono prestane s radom osim ovoga da HDZ svoj interes postavi iznad interesa građana’, rekao je Maras za N1.

‘Možda nam HDZ neće dati prostora’

Na pitanje vidi li mogućnost za promjenu zakona, s obzirom da bi po zakonu povjerenstvo trebalo stati s radom Maras je rekao:



‘Ne kažu svi stručnjaci to, Sanja Barić kaže da to nije tako. Možda ima jedan dio stručnjaka koji to tvrdi, tvrdi to Vladimir Šeks… Uvijek ću prije vjerovati Sanji Barić nego Vladimiru Šeksu. Rasprava o promjeni zakona nije sada od presudne važnosti, a ako ima volje, ima i načina’, rekao je Maras.

Povjerenstvo bi trebala ukinuti saborska većina, s obzirom da ga je Sabor i imenovao.

‘Istražno povjerenstvo donosi zaključke većinom, možemo raditi u manjinskom sastavu. Tako je gotovo svoj cijeli mandat radilo povjerenstvo za Imunološki zavod. … Možda nam HDZ neće dati prostora, ali onda to možemo raditi negdje drugdje’, rekao je Maras.

No, kaže Maras, HDZ još nije službeno rekao da želi ugasiti povjerenstvo.

‘Nije slučajno da šalju čovjeka iz HNS-a pred kamere. Svi u Hrvatskoj u ovom trenutku znaju koga HNS predstavlja’, rekao je.

SDP i dalje inzistira na nastavku rada povjerenstva, rekao je Maras. Tvrdi da tako smatraju i kolege iz oporbenih krugova.

Pripremaju određena zakonska rješenja

‘Postoje brojni načini za to, bit ćemo i dalje uporni. Ne mogu se Šeks i Plenkovića ponašati kao da je Hrvatska njihova neka igraonica, ne mogu biti iznad građana, a iznad Sabora je samo nebo. … Postavlja se pitanje zašto Cvitan govori da Povjerenstvo može raditi, a Šeksu smeta. Borit ćemo se da nastavi s radom. Postoje brojni načini, i na plenarnoj sjednici i na Odboru, a pripremamo i određena zakonska rješenja.

Jedini način da se borimo protiv toga da ga stranci ne raznesu svijetom da mijenjamo postjeći zakon da ojačamo ulogu hrvatskih sudova i radnika. Ramljak može sada predlagati vjerovničko vijeće kako on to želi. Želimo zaštititi imovinu i radnike. Ključno je pitanje imenovanja vjerovničkog vijeća – da ne može Ramljak izabirati koga on hoće, bitno je da se vidi uloga naših sudova i da se pri restrukturiranju podnese izvješće koliko će i kako nastaviti ljudi raditi. Želimo onemogućiti uski krug ljudi da naprave enormne porfite i da se imovinu raznese svijetom. To nije interes RH, a žalosno je da ga podržavaju ljudi koji su donijeli lex Agrokor’, rekao je Maras.

Na listi svjedoka koje treba ispitati još je više od 20 osoba. Maras je otkrio koga bi oporba još htjela čuti.

‘Ante Ramljak je poslao dokumentaciju koju smo tražili, uključujući i onu otkad je on na dužnosti tako da je čudno da ga se ne može ispitivati, od toga ga želi očuvati HDZ. Tražio sam Martinu Dalić jer je bila i najbliža suradnica Borislava Škegre dok je bio ministar financija, ali HDZ kaže ne može je zvati. I na kraju moramo biti svjesni – građani su dobili sliku, da sebično razmišljamo, ljudi već imaju jasnu sliku tko ih sprečava da imaju punu sliku, mogao bih biti time zadovoljan, ali mi smo tu da bismo istražili priču do kraja’, rekao je Maras.

Kaže da će biti toliko uporan i kad je riječ o razdoblju dok je SDP bio na vlasti.

‘Gdje god zagrebete, vidite HDZ’

‘Apsolutno, i tražili smo da se vidi i to razdoblje, ali vidite da gdje god zagrebete, vidite da je tu HDZ. Baš me zanima što će pitati kolege iz HDZ-a’, zapitao se.

Maras se ne bi protivio saslušanju Milanovića i Josipovića, s obzirom da su premijeri bili ključni u donošenju odluka.

‘Nismo se ni protivili nijednom svjedoku. Bili smo za sve, mogu imati određenu skepsu prema nekima u smislu toga što bi oni mogli reći, ali ne želim da ispadne da nemam dobru vjeru u kolege’, rekao je Maras.

SDP-ovac smatra da je sporno da Todorić dogovara politički vrh.

‘To mora biti sporno, građani moraju biti svjesni da kada biraju ljude, oni moraju odgovarati njima, a ne nekim poslovnim krugovima i Ivici Todoriću. Nenormalno je da Todorić sjedi s Karamarkom i Kujundžićem i s Rohatinskim dogovara da bude predsjednik države’, rekao je Maras te otkrio kako je moguće i da ude osnovano povjerenstvo za lex Agrokor.