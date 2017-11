SDP PREDAO ZAHTJEV ZA OPOZIV VLADE: ‘Prilikom glasanja jasno će se vidjeti tko je u kaljuži, a tko je van nje’

Najbrojnija oporbena stranka, SDP, danas je u Saboru predala zahtjev za iskazivanje nepovjerenja Vladi, za koji su zasad skupili 31 potpis.

“Predali smo dovoljno potpisa za opoziv, ali ono što je najvažnije je da SDP ima odgovornost raščistiti gospodarsku kaljužu u kojoj se našla Plenkovićeva Vlada, lovci u mutnom u slučaju Agrokoru. Ono što sam i više puta rekao i ponovit ću: SDP je pokazao da može u postupku predstečajne nagodbe spasiti radna mjesta. Mi smo predlagali upravo taj model, model koji štiti radnike. HDZ se na to oglušio i donio zakon koji ide na ruku jednoj kompaniji i zakon koji je aktivirao sam Ivica Todorić. HDZ je omogućio amandmanom da lešinarski fond dobije kontrolu. Mi smo za dogovor svih vjerovnika. SDP snažno stoji na dogovoru vjerovnika, ali smo protiv izvlačenja novca. Protiv smo da time upravlja lešinarski fond i da se drži one stari “drži vodu dok ortaci odu” jer ovo je ortačka pljačka. Gdje su pare, to je ključno pitanje”, rekao je Davor Bernardić nakon predaje potpisa, piše N1.

Šef SDP-a rekao je da očekuje da će za opoziv Vlade glasati “svi koji nemaju prste u pekmezu”.

“Prilikom glasanja o povjerenju jasno će se vidjeti tko je u kaljuži, a tko je van nje”, rekao je Bernardić.



Budući da je nova sjednica Sabora zakazana za sljedeću srijedu, a od slanja zahtjeva do rasprave po poslovniku mora proći barem tjedan dana, rasprava o povjerenju Vladi ne može se dogoditi prije sljedećeg četvrtka.