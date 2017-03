SDP-ovka NAPALA BERNARDIĆA: ‘Milanovićevo mjesto u Saboru dao je muškarcu, a ja sam ga trebala dobiti’

Nezgodna optužba na račun predsjednika SDP-a Davora Bernardića stiže upravo na Dan žena. Naime, potpredsjednica Foruma žena Melita Mulić požalila se što nije dospjela na Milanovićevo mjesto u Saboru, iako je bila prva sljedeća na listi.

Od četiri kandidata, na popisu za mjesto u Saboru bile su tri žene i jedan muškarac – Alen Prelec, koji je naposlijetku upao u Sabor.

Mulić je bila redoslijedom sljedeća kandidatkinja na listi za Sabor, no preskočena je, zbog čega se otvorenim pismom obratila javnosti. Piše, između ostalog, kako joj je Bernardić ujutro poslao sms za Dan žena, prenosi Novi list.

Bernardić uz tri žene odabrao muškarca

‘Dan žena je dan otpora diskriminaciji žena, to je dan pobune protiv nejednakosti, dan sjećanja na sve one koje su se stoljećima borili za prava žena. A počelo je borbom tekstilnih radnica u Sjedinjenim Američkim Državama sredinom 19. stoljeća, borbom za svoja radna prava. Ženama se radna mjesta, status, plaća, bolji uvjeti rada nisu poklanjali, žene nisu s osmjehom dočekane na tržište rada. To je bila borba za goli život, borba za kruh, borba na ulici. Ako su dostojanstveniji uvjeti rada i dolazili „odozgo“ bili su rezultat borbe, političke borbe koju predvodi socijaldemokracija. Nikad cvijetom i osmjehom, valjda bi to predsjednik SDP-a trebao znati. Cvijet i osmijeh nisu zalog za radno mjesto, niti sredstvo borbe protiv diskriminacije. Dizanje glasa na političkoj pozornici sredstvo je borbe.



Da, govorit ću pro domo sua, jer ja sam političarka, socijaldemokratkinja i feministkinja. Potpredsjednica sam Socijaldemokratskog foruma žena SDP-a. Ako mi to i ne daje za pravo, daje mi za obavezu da govorim o sebi, jer kako se meni danas dogodilo tako će se dogoditi i svim drugim kolegicama u SDP-u. Ako ne znate što se dogodilo, informirat ću vas još jednom – predsjednik SDP-a Davor Bernardić je u ponedjeljak 6. ožujka 2017., donio odluku o tome tko će biti zamjena bivšem predsjedniku SDP-a Zoranu Milanoviću u saborskim klupama. Od 4 kandidata, tri su žene i jedan muškarac. Jedna od njih sam ja, prva sljedeća na listi. Odabrao je muškarca, Alena Preleca. Iako su dvije žene na listi plasirane ispred tog muškarca. Iako su obje političarke ispred tog političara bivše saborske zastupnice. Iako je jedna vršiteljica dužnosti predsjednice SDFŽ-a SDP-a te potpredsjednica, a druga potpredsjednica tog istog unutarstranačkog foruma. Iako je na zadnjim izborima za Hrvatski sabor u Klubu SDP-a izabrano 37 zastupnika i samo 5 zastupnica.

Valjda su mislili da se na porodiljnom neću obraniti

I da, govorim pro domo sua jer mi se to dogodilo dok sam na rodiljnom dopustu. Istog dana kada je na službenim web stranicama SDP-a osvanulo priopćenje s naslovom: „Vlada ne smije diskriminirati majke male djece“. Dogodilo mi se, jer su valjda mislili da se neću politički moći obraniti dok sam majka na rodiljnom dopustu. Dogodilo se i kolegici koja je posljednja na listi, jer, valjda, nema dovoljan broj djece, iako je iz „prave županije“. Bernardić kaže da je izabrao kolegu jer je najbolji kandidat. „On je najbolji kandidat, on je drugi kandidat Zagrebačke županije, branitelj je i otac troje djece“. Idemo kolegice podatke na sunce – gdje ste bile ’91? Koliko djece imate? Za što vas to politički kvalificira? Gdje, u SDP-u ili nekoj stranci desne provenijencije? Kojim biračicama i biračima?

Reći će neki legitimno je i legalno. Da, legalno je, utemeljeno u Statutu SDP-a i Zakonu o izboru zastupnika u Hrvatski sabor. Ali, reći ću – legalno je i legitimno da bude žena izabrana sukladno tom istom Statutu SDP-a po kojem je i usvojena lista na Glavnom odboru SDP-a za parlamentarne izbore te po Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Protiv ovoga ću se boriti

I trebalo bi biti moralno da bude žena u najmanju ruku da ne bude licemjerno, jer je, podsjetit ću, sadašnji predsjednik SDP-a dobio unutarstranačke izbore na platformi zalaganja za zip sustav. Znači, kreiranja listi za izbore i jednake političke zastupljenosti na svim razinama poštujući načelo rodne ravnopravnosti po principu jedna žena, jedan muškarac,. Ali to je bila predizborna kampanja. A u stvarnosti je zip, zip, Prelec, zip. E protiv toga ću se boriti. I ne samo danas. Jer je dan žena! Jer imamo pravo na to, i ne samo danas! Sretan nam 8. mart! Jer naša borba traje!’, zaključila je Mulić.