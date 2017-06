OČEKUJU ISKRENOST: ‘Bit ćemo u centru Zagreba, recite nam što god želite i nećemo se uvrijediti!’

Saborski zastupnici SDP-a Bojan Glavašević, Arsen Bauk i Peđa Grbin odlučili su javno pokazati što misle o hapšenju i oštrom kažnjavanju pripadnika Torcide koji su vrijeđali državnu tajnicu za sport Janicu Kostelić.

Učinit će to u ponedjeljak kada će od 15 do 15.30 sati stajati kraj Kožarićevog sunca u Bogovićevoj ulici u središtu Zagreba, te će im građani moći reći što god požele. Objavio je to Glavašević i na svom službenom Twitter profilu.

Zbog vrijeđanja Janice Kostelić koja, kako smatraju u Torcidi, ne radi ništa na provođenju Zakona o sportu, vrlo brzo nakon subotnjeg incidenta uhićeno je 12 mladića. Već danas su sedmorica kažnjena petodnevnim zatvorom.



SUTKINJA IH POSLALA IZA REŠETAKA: Sedmorici izgrednika koji su vrijeđali Janicu pet dana zatvora

Na reakciju policije, odnosno privođenje pripadnika Torcide koji su uputili uvrede državnoj tajnici za sport, od jučer poslije podne pljušte brojni uglavnom negativni komentari. Mnogi naime smatraju da je riječ o nepotrebnim uhićenjima, kao i iznimno strogoj kazni. Političari bi trebali biti manje osjetljivi na kritike, pa makar one bile i oštre, budući da ih u domaćem javnom i političkom životu svakodnevno ima mnogo.

PLJUŠTE REAKCIJE NAKON SERIJE UHIĆENJA ZBOG VULGARNOG VRIJEĐANJA JANICE: ‘Njemu su upućivane i teže uvrede pa se nikoga nije hapsilo’