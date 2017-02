SDP-ovac PROGOVORIO O TOMISLAVU SAUCHI: ‘Bio je bezobrazan i bahat, gazio je ljude’

SDP-ovac Tomislav Saucha zbog sumnji da je krivotvorenjem potpisa i isplatom putnih naloga i dnevnica na račun nepostojećih putovanja državu oštetio za najmanje pola milijuna kuna vikend je proveo iza rešetaka Remetinca.

Niti obitelj niti odvjetnica ne znaju kako je proveo te dane. Nitko se s njim nije čuo, no danas bi ga trebala posjetiti odvjetnica Aleksandra Horvat, doznaje 24sata. Uz Horvat, na Sauchinom slučaju radi i njegova supruga Ivana, također odvjetnica.

Njih dvije vjeruju kako bi on već ovaj tjedan mogao biti pušten iz pritvora, umjesto da odleži mjesec dana koliko mu je odredio sudac istrage. Nadaju se tome iz razloga što je tek sedam svjedoka koji bi trebali biti ispitani. Glavni razlog njegova pritvaranja je sprječavanje utjecanja na svjedoke prije nego što ih USKOK ispita.

Sumnja se da je potpisivao lažne putne naloge

Podsjetimo, Sauchu terete da je izvukao 540.000 kuna te 1360 eura iz državne blagajne, tako što je potpisivao lažne putne naloge. Grafološkim vještačenjem utvrđeno je kako je Saucha potpisao 117 od 130 naloga, no on tvrdi kako nije krivotvorio potpise, pravdajući se disgrafijom i disleksijom (problemima s čitanjem i pisanjem).



SDP-ovci i dalje ne znaju što da misle. Izvori koji poznaju Sauchu nisu načisto je li on zaista ukrao novac.

Mnogima se zamjerio

‘Bio je bezobrazan i bahat i gazio ljude, što su mu mnogi zamjerili i sada likuju. No to ne znači da je lopov. On se uvijek bojao što potpisuje, bojao se otići u kasino da ga ne bi netko snimio’, rekao je jedan SDP-ovac za 24sata.

Nekadašnji kolege kojima se zamjerio sada likuju.

‘Nije bio dorastao zadatku i mjesto predstojnika ureda je bilo iznad njegovih mogućnosti. Ali na što bi on potrošio novac. Nije kockao, a on i supruga imali su dobra primanja’, rekao je jedan od izvora iz SDP-a.