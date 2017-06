SDP-ov ZASTUPNIK O MOGUĆIM KORACIMA VLADE: ‘Inzistirat ćemo na poduzimanju kontramjera protiv Slovenije, ali to je loše’

SDP-ov saborski zastupnik Orsat Miljenić (SDP) rekao je u četvrtak da je Slovenija iskompromitirala arbitražni postupak istaknuvši ako Slovenija bude poduzimala mjere suprotne hrvatskim interesima onda trebamo poduzeti kontramjere.

“Ako oni nama budu poduzimali bilo kakve mjere koje su suprotne hrvatskim interesima onda od sadašnje hrvatske vlade očekujem, i kao opozicija ćemo ih podržati i inzistirat ćemo, da poduzmemo kontramjere. Ali to je loše”, rekao je Miljenić novinarima u Hrvatskom saboru. No, smatra da Slovenija neće raditi protiv svojih interesa i protiv Hrvatske poduzimati neke mjere.

Smatra kako će i Slovenija shvatiti da nam ne mogu nametnuti rješenje, da nas ne mogu ucjenjivati sa Schengenom, jer ako nas budu s tim ucjenjivali, onda ćemo mi njih s nečim drugim.

Pozvao je Sloveniju da napravi korak unatrag, da sami sagledaju svoje ponašanje, uvide da su sami iskompromitirali mehanizam na kojem su inzistirali i povuku se iz toga.

Miljenić: Oni su iskompromitrirali arbitražu

Smatra da je arbitraža tada bila dobar mehanizam, jer kada se dvije zemlje ne mogu dogovoriti tada treba nekog trećeg da presudi. No, ističe, isključivo slovensko ponašanje je od nečeg što je trebalo biti rješenje (arbitraža) napravilo problem.

“Oni su iskompromitrirali arbitražu i Hrvatski sabor je donio svoju odluku”, rekao je Miljenić koji je u bivšoj SDP-ovoj vladi bio ministar pravosuđa. Dodao je i da je ponosan što je bio dio bivše SDP-ove vlade koja je donijela odluku o izlasku iz procesa arbitraže, a što je podržala i tadašnja opozicija.

Naglasivši kako za Hrvatsku taj proces ne postoji, Miljenić je rekao i da je bivša SDP-ova vlada po Bečkoj konvenciji pokrenula sve bitne postupke da bi izašli iz tog ugovora. Izrazio je uvjerenje i da su po tom pitanju sve potrebno napravile i bivša vlada Tihomira Oreškovića i sadašnja Andreja Plenkovića kako Hrvatska ne bi imala posljedica.

“Moramo biti svjesni da što god se dogodilo Slovenija nam je susjedna i prijateljska zemlja i prije ili kasnije to ćemo pitanje s njom morati riješiti”, kazao je.

Na novinarsku sugestiju kako Slovenija kaže da neće s Hrvatskom razgovarati ako ne prihvatimo presudu Arbitražnog suda odgovorio je: Onda nećemo razgovarati s njima i točka.

Miljanić je negativno odgovorio na novinarski upit ima li Slovenija argumente za tužbe protiv Hrvatske.

“Ne, ako smo mi izašli iz sporazuma i to smo napravili sukladno proceduri koja za to vrijedi. Svatko može svakog tužiti i izgubiti. To će se i njima dogoditi. Sloveniji se dosta često događa da gubi na međunarodnim sudovima”, rekao je.

Bulj: Hrvatska ne smije prihvatiti presudu Arbitražnog suda

Da Hrvatska ne smije prihvatiti presudu Arbitražnog suda smatra i Mostov saborski zastupnik Miro Bulj rekavši da se nije štitio nacionalni interes još od sporazuma Račan-Drnovšek i bivših HDZ-ovih vlada, a u cilju ulaska Hrvatske u EU.

“Nismo poštivali pravne postupke već arbitražu koja je očito koruptivna i koja će nanijeti štete Hrvatskoj. Hrvatska treba štititi svoj interes, prije svega i zbog strateškog interesa riječke luke”, kazao je.