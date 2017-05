SDP-ov TAJNIK SE OSRAMOTIO, TVRDI DA JE SDP POBIJEDIO, ALI NE ZNA GDJE: ‘Gdje? Pa tamo gdje smo bili. Ne znam konkretan broj’

Glavni tajnik SDP-a Zvane Brumnić komentirao je rezultate lokalnih izbora, rekavši kako vjeruje u pobjedu SDP-a.

‘U drugom krugu je bitno da SDP pokaže dosljednost u svojim politikama i da u gradovima u kojima nismo u prvom krugu ostvarili pobjedu to napravimo. U svakom slučaju to je najprije Rijeka, ona je najvažnija SDP-u.

SDP u svim gradovima u kojima ulazi u drugi krug, vjerujem da ćemo imati pobjedu. Jedan od njih je i Zagreb’, rekao je Brumnić za televiziju N1.

Na konstataciju da je lista prošla gore nego prije 4 godine, a da SDP u Zagrebu nije imao svojeg kandidata, Brumnić je kazao:



‘Treba gledati okolnosti. Kandidat koji je bio za grad Zagreb postao je predsjednik stranke pa nije bilo logično da ide na izbore.. Mi smo podržali gospođu Mrak Taritaš jer je program bio vrlo sličan onome što smo mi govorili da treba.’

‘SDP je dobio u prvom krugu’

Brumnić kaže kako je SDP, tamo gdje obnaša vlast, dobio u prvom krugu, a da HDZ u svojim utvrdama u tome nije uspio.

‘Jasno je da je, tamo gdje obnaša vlast, SDP dobio u prvom krugu. A HDZ u svojim utvrdama to nije uspio. Kada pogledate Zagreb, gdje su doživjeli potpuni debakl, gdje je Plenković direktno stao iza kandidata – nije uspio. Cijele lokalne izbore treba gledati u kontekstu u kojem se odvijaju. Veliki dio lokalnih tema nije došao do izražaja, što se pokazalo na kraju po rezultatu’, rekao je Brumnić koji ne odustaje od tvrdnje da je SDP postigao bolji rezultat od HDZ-a, bez obzira što je HDZ osvojio većinu županija.

Prisvojio uspjeh IDS-a

‘SDP je obranio dvije županije, imate gore sjever koji tradicionalno naginje lijevom centru, imate Istru’, rekao je Brumnić dodavši kako ne računa uspjeh IDS kao SDP-ov uspjeh, no da je ta stranka bliže njima nego HDZ-u.

‘Ja mislim da smo lokalne izbore dobili. Sve što smo imali smo zadržali, HDZ se još mora pokazati’, kaže glavni tajnik SDP-a.

Što se tiče potopa u Splitu, za to je opravdao ‘problemima koje su imali u tom gradu’, rekavši kako se ne mogu izgraditi novi kandidat ili lista preko noći, a slična je priča, tvrdi, i u Dubrovniku.

SDP neće pristati na razgovor o velikoj koaliciji u Zagrebu, otkrio je Brumnić.

Nema koalicije s HDZ-om

‘Mislim da o tome nema razgovora. Ja ne znam što bi to u Zagrebu bila velika koalicija. Hoće li gradski zastupnici raditi za projekte koje smatraju dobrima – da, to smo i dosad radili. Ali nekome bianco dati podršku, ne. Ne znam što bi to bila velika koalicija u Zagrebu’, kazao je.

Na konstataciju da je HDZ dobio 11 županija, Brumnić je rekao da on to ne vidi. No, ne zna ni kakav je točno rezultat SDP postigao.

Ne zna zapravo gdje je SDP dobio

Na pitanje koliko je SDP dobio gradova, Brumnić je rekao kako ne zna. Ne zna niti odgovor na pitanje gdje je SDP dobio u prvom krugu.

‘Tamo gdje smo bili. Konkretan broj ne znam’, zaključio je Brumnić.