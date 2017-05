SDP-OV KANDIDAT ZA ŠIBENSKO-KNINSKOG ŽUPANA: ‘U drugom krugu birate između mene i Paukove mreže’

Franko Vidović, kandidat koalicije SDP-a, HSS-a, HNS-a, HSU-a i nezavisnog Antona Dobre, koji se u drugom krugu za župana natječe protiv Gorana Pauka (HDZ), u ponedjeljak je pozvao birače da u drugom krugu izbora iziđu još više jer “biraju između njega i Paukove mreže.”

“Izbor je čist, a dosad su svi kandidati za župana osim Gorana Pauka bili kandidati promjene”, dodao je Vidović te pozvao sve građane koji su za njih glasovali da u drugom krugu svoj glas daju njemu. On je jučer osvojio 26,71 posto glasova, a sadašnji župan Goran Pauk 47,05 posto.

“Biraju između mene i Paukove mreže. Znam da će gospoda iz HDZ-a reći da imaju Županijsku skupštinu, ali ovakav izborni sustav je izmišljen da bi se skupština i onaj tko obnaša izvršnu vlast usuglasili. Prema tome, vjerujem da još ima prostora za promjenu”, ocijenio je Vidović.



Ulazak u drugi krug izbora za župana protiv HDZ-a je dobar rezultat, ali, kako je rekao, očekivao je da će osvojiti više glasova.

“Gospoda iz SDSS-a s kojima sam razgovarao nisu održala riječ i opet su stali uz one koji su im sutra u Jasenovcu spremni postaviti novu ploču ‘Za dom spremni'”, ocijenio je Vidović.

On s njima, dodao je, nije imao nikakav ‘deal’, osim dogovora da će ga SDSS poduprijeti.

Na pitanje hoće li i dalje ostati čelnik šibenskoga SDP-a, odgovorio je da će o tome razgovarati nakon drugog kruga i rezultata koje postigne. “Neuspjeh bi bio da nisam ušao u drugi krug. Rezultati SDP-a nigdje u Dalmaciji nisu sjajni i stranka je opterećena svojim unutarnjim problemima”, rekao je.

Vidović se osvrnuo i na rezultate izbora u gradu, gdje je Josip Živković, kandidat koalicije SDP-a, HSU-a, HSS-a i nezavisnog Antona Dobre, osvojio 15,9 posto glasova, a aktualni gradonačelnik Željko Burić 48,39 posto. Burić je neopravdano dobio toliko povjerenje građana, ali to je demokracija. Ja sam taj koji je za gradonačelnika predložio Josipa Živkovića i stojim iza svih njegovih odluka. On je pokušao nešto napraviti, a to birači nisu prihvatili”, rekao je Vidović misleći na kandidaturu donedavnog člana HDZ-a Antona Dobre za dogradonačelnika, zbog čega je SDP izgubio koalicijsku potporu HNS-a u utrci za gradsku vlast.