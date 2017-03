BERNARDIĆ IMA NOVI PLAN ZA ZAGREB: Ujedinjena fronta s miljenikom javnosti na čelu i dvije borbene žene – mogu li oni srušiti Bandića?

Novi kandidat ujedinjenog lijevog centra na izborima za zagrebačkog gradonačelnika mogao bi biti prvi čovjek kurikuralne reforme, Boris Jokić.

Ime Borisa Jokića pojavilo se najprije u kombinaciji s Ankom Mrak Taritaš, koja mu je nudila mjesto zamjenika na listi što je Jokić odbio, a sada se njegovo ime spominje i u redovima SDP-a gdje dio suradika šefa SDP-a Davora Bernardića smatra da bi Jokić bio idealan kandidat ujedinjenog lijevog centra.

Iz SDP-a smatraju da bi ujedinjena fronta na čelu s Borisom Jokićem pobijedila Bandića i HDZ na izborima za gradonačelnika grada Zagreba.

Nakon što je zapelo u razgovorima s HNS-om na nacionalnoj razini, pojavila se ideja da cijeli bok ponudi jednog jakog nestranačkog kandidata, oko kojeg bi se okupilo više stranaka, pa tako i HNS s kandidatkinjom Ankom Mrak Taritaš, ali i nezavisnom Sandrom Švaljek, s kojom se Bernardić također ovih dana sretao, te se u tom smjeru razgovaralo s Borisom Jokićem, piše Novi list.



Građanska platforma

Predsjednik SDP-a, Davor Bernardić, kazao je da SDP svakako ima ‘plan B’, čak i ako ne bude stao iza HNS-ove kandidatkinje, a čini se da je riječ upravo o ovoj zamisli.

No, da bi taj plan uspio, piše Novi list, prvo se HNS mora odreći svoje kandidatkinje i nagovoriti je da bude, zajedno sa Švaljek, zamjenica Jokiću koji je navodno sklon pristati na to, no samo ako bi doista iza njega stao čitav taj blok i cijela jedna građanska platforma, uključujući i HSU, HSS, HSLS itd.

Teško ostvarivo

Anka Mrak već doista daleko odmakla sa svojom kandidaturom i u anketama drastično raste, no čini se da će se idući dani posvetiti upravo daljnim pregovorima u ovom smjeru. Istovremeno, HNS i IDS, kako je i najavljeno, nisu jučer pristupili SDP-ovom savezu za dobro društvo potpisanom u Koprivnici, a riječki HNS-ovci su poručili da Juraj Bukša ostaje njihov kandidat nasuprot Vojku Obersnelu.