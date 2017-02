SCENARIJ ZA KATASTROFU: Evo što bi se dogodilo u slučaju eksplozije u Krškom

Danas je u zagrebačkom naselju Lučko održana pokazna vježba koordinacije rada i aktivnosti svih hitnih službi u slučaju nuklearne nesreće u Nuklearnoj elektrani Krško – pod nazivom “Motel Plitvice 2016”.

Sudjelovalo je 125 sudionika i gostim, a održala se ispred Motela Plitvice. Vježbu su organizirali gradski Ured za upravljanje u hitnim situacijama u suradnji s NE Krško i Kliničkim bolničkim centrom Zagreb, koji jedini u Hrvatskoj ima pripremljenih osam soba još iz 1986. kada je bila nuklearna katastrofa u Černobilu.

“Cilj vježbe je provjeriti postojeće stanje u sustavu civilne zaštite u realnim uvjetima na terenu u slučaju nuklearne nesreće, s naglaskom na protok informacija između institucija i agencija te regionalne i lokalne samouprave”, rekao je Pavle Kalinić pročelnik gradskog ureda. Clj vježbe je i pregled postojeće i skupne opreme neophodne za provođenje mjera civilne zaštite, kao i provjeru postupaka prilikom prijema, registracije i opskrbe evakuiranog stanovništva.

Ova vježba je pripremljena i planirana radi usavršavanja koordinacije i rada nadležnih institucija u svrhu provjere i unaprjeđenja postupaka i procedura. Takva vježba je prvi puta održana 2013. godine te je financirana sredstvima EU. Ured za upravljanje u hitnim situacijama ovogodišnju je vježbu financirao s oko 30.000 kuna, a sufinancirati i ostale institucije koje u vježbi sudjeluju.



Sudionici su hitne službe i institucije koje bi u slučaju nuklearne nesreće u NE Krško morale djelovati – Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Policijska uprava zagrebačka, Carinska uprava, Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba, Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”, Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba, Vatrogasna zajednica Grada Zagreba, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb te Zagrebački radioamaterski savez.

Kalinić je najavio da će pokušati održati ritam i takvu vježbu održavati barem svake dvije do tri godine, kako bi ljudi bili uigrani i znali što trebaju raditi u slučaju da se dogodi nuklearna nesreća. “Sve nuklearke su sigurne do onog trenutka kada to prestanu biti”, poručio je Kalinić. Napomenuo je da je Zagreb od NE Krško udaljen 26 kilometara, pa zbog toga nije ugrožen jer je jodna profilaksa za udaljenost od 10 kilometara. No, zbog toga je ugrožen dio Zagrebačke županije.