SAVUDRIJSKI RIBARI NAKON SASTANKA S PREDSTAVNICIMA MINISTARSTAVA: ‘Od noćas spavamo mirno’

Istarski ribari dobili su potporu i jamstvo Vlade da će njihovi interesi biti zaštićeni i da će u Savudrijskoj vali moći nesmetano raditi, izjavili su u četvrtak predstavnici ribara.

Oni su se u Zagrebu sastali s ministrom poljoprivrede Tomislavom Tolušićem i predstavnicima drugih resora od kojih su tražili siguran i nesmetan rad u zaljevu i rješenje za kazne iz Slovenije.

Slovenska policija zaprijetila je ribarima visokim novčanim kaznama zbog lova u dijelu zaljeva koji Ljubljana smatra slovenskim, a Zagreb hrvatskim teritorijem.



“Dobili smo čvrsto jamstvo hrvatske vlade i resornih ministarstava da će interesi hrvatskih ribara u Savudriji i Umagu biti zaštićeni”, rekao je novinarima Robert Momić, predsjednik Ceha ribara istarske županije. “Dobili smo konkretnu potvrdu da će hrvatski ribar u Savudriji biti zaštićen i da će moći obavljati svoju djelatnost kao što ju je do sada obavljao tako da smo zadovoljni današnjim sastankom”, dodao je. Upitan što to konkretno znači, rekao je da je “crta sredine crta razgraničenja između Hrvatske i Slovenije” te da će se svi eventualni nesporazumi rješavati dijalogom jer se samo tako može doći do mirnog rješenja.

Kazne? O tom potom

Na upit što ako dobiju kazne za ribarenje, odgovorio je “o tom potom” te da se ne može razgovarati hipotetski o nečemu što se još nije dogodilo.

Danijele Kolec, predsjednik Udruge Mare Croaticum, rekao je da im je na sastanku s ministrom Tolušićem i predstavnicima ministarstava vanjskih i europskih poslova, unutarnjih poslova, pravosuđa i mora zajamčeno da neće imati nikakvih problema. “Od večeras mirno spavamo. Ribari mogu slobodno raditi, ne trebaju se bojati ničega, država striktno stoji iza nas”, rekao je Kolec. Što se tiče slovenskih kazni, od toga neće biti ništa, smatra on.

Zamoljen da komentira izjavu eurozastupnika Ivana Jakovčića koji je zapravo predložio da se arbitražna odluka provede, a ribari obeštete, Kolec je rekao da je to izjava s kojom ribari ne žele imati nikakve veze. “Mi nećemo prodati našu granicu za dva škuda i to je to”.

Savudrijski ribar Danilo Latin rekao je da su dobili obećanje da hrvatska vlada i država stoje čvrsto iza hrvatskog ribara koji, kako je rekao, ne ribari radi politike nego iz egzistencijalnih razloga. Prema njegovim riječima, ribarima je obećano da neće snositi nikakve posljedice mogućih slovenskih kazni. “Strah koji se uvukao među ribare nestao je nakon dobivenih odgovora”, kazao je Latin.

Prijetnje besmislene i nemoguće?

Hrvatska vlada uporno poziva Sloveniju da otvoreno granično pitanje u Savudrijskoj vali riješe dijalogom i da se suzdrži od bilo kakvih jednostranih poteza.

No, Ljubljana je počela s primjenom arbitražne presude o granici u dijelu koji se odnosi na more unatoč tome što je Hrvatska ne priznaje i kaže da ne očekuje incidente ako Hrvatska bude poštovala graničnu crtu koju su odredili artbitri.

Šefica hrvatske diplomacije Marija Pejčinović-Burić ocijenila je u utorak da su slovenske prijetnje visokim novčanim kaznama hrvatskim ribarima “potpuno neprimjerene, besmislene i nemoguće”.

Istaknula je kako Hrvatska ostaje pri svojem stavu da se arbitražnu odluku, koja je za Hrvatsku kompromitirana, ne može provesti jednostrano te je pozvala Sloveniju da se vrati dijalogu s Hrvatskom.