TOMISLAV SAUCHA SE VRATIO U SABOR: ‘Zašto sam to napravio? Pa moram od nečega živjeti’

Tomislav Saucha, bivši predstojnik ureda premijera Zorana Milanovića koji je pod istragom zbog sumnje da je lažirao putne naloge preko kojih je iz državnog proračuna izvučeno nešto više od 550 tisuća kuna, pojavio se danas u Saboru i dao izjavu novinarima.

“Znam da nisam kriv i da nisam ništa pogrešno napravio. To ću morati i dokazati”, kazao je Saucha koji će nastaviti s radom u Saboru kao nezavisni saborski zastupnik nakon što je izašao iz SDP-a.

Na pitanje je li završeno grafološko vještačenje potpisa njegove bivše tajnice, kazao je kako o samoj istrazi ne može govoriti te se zahvalio predstavnicima medija koji su, kako kaže, korektno pratili ovaj slučaj. Kaže kako mu je drago što su mediji otkrili ovaj slučaj.

Ne želi da SDP ispašta

“Nisam htio i ne želim da bilo tko snosi teret zbog toga što se događa meni osobno”, odgovorio je na pitanje je li zadovoljan podrškom iz SDP-a.



Kazao je kako je u pismu predsjedniku stranke objasnio razloge zašto je privremeno odstupio iz stranke.

Nije želio komentirati izjavu Zorana Milanovića o tome kako je izvlačenje novca putem putnih naloga bio “narkomanski model”.

Odgovarajući na upite komunicira li s kolegama u SDP-u rekao je kako se ovih tjedan dana intenzivno bavio svojim predmetom te kako je vrlo malo komunicirao s ljudima izvan svog odvjetničkog tima. “Ne skrivam se, ne bježim”, kazao je Saucha.

‘Slomio se nisam niti neću’

Rekao je kako nije lako biti nevin i podnijeti niti dan zatvora, a kamoli sedam dana. Kaže kako nije doživio nikakve neugodnosti te kako su svi, i policija i pravosudni organi, bili profesionalni.

“Barem sad više nitko neće moći reći da sam na nekoga utjecao”, rekao je Saucha kojemu je određen istražni zatvor zbog opasnosti utjecaja na svjedoke.

“Što se tiče političkog povjerenja, radit ću sve što ću moći ne samo da vratim povjerenje nego da ga pojačam. Šutjeti neću, nitko mi neće staviti flaster, slomio se nisam niti neću”, rekao je novinarima. Na pitanje namjerava li se kandidirati na lokalnim izborima, odgovorio je kako su mu lokalni izbori trenutačno najmanja briga u životu.

Predstavnici medija bivšeg su Milanovićevog bliskog suradnika pitali ima li sumnje da je netko lažirao njegov potpis, ponovio je kako ne može govoriti niti o jednom detalju u istrazi, “koliko god bih to volio”. Rekao je kako ima povjerenja u institucije i kako mu je cilj da se sazna tko je to napravio. “Ja nisam, dakle, netko drugi je to morao napraviti”.

Na pitanje zašto se vratio u Sabor i hoće li uspjeti paralelno se baviti svojim slučajem i saborskim poslom, odgovorio je protupitanjem: “A od čega da živim?”. Rekao je kako živi od plaće i kako od nečeg mora živjeti i financirati svoju obranu. Novinari su ga pitali hoće li mu ovaj slučaj biti prepreka kao saborskom zastupniku.

“Hoće li mi ovo biti prepreka? To ovisi o korektnosti ostalih kolega. Ne namjeravam se skrivati i ne namjeravam šutjeti. Nastojat ću raditi ovaj posao kao što sam ga do sada radio, najbolje što mogu. Ovisi o njima hoće li na svako moje javljanje, repliku ili govor imati neku referencu na moj slučaj. To će mnogo više govoriti o njima nego o meni”.