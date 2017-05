SAUCHA SPASIO HDZ-ovu VLADU I MARIĆA PA OBJASNIO ZAŠTO JE TAKO GLASOVAO: ‘Bila je to najteža odluka u mom životu’

Najdramatičniji trenutak današnjeg glasovanja u Saboru o povjerenju ministru financija Zdravku Mariću bila je nepoznanica kako će se o tom pitanju izjasniti nezavisni zastupnik Tomislav Saucha.

Kako se na početku dana pisalo u medijima, Saucha se danima nije javljao nikome u SDP-u, a neimenovani izvor iz stranke rekao je kako strahuju da je Saucha dobio “nemoralnu ponudu iz HDZ-a”.

Njihov se strah u konačnici pokazao opravdanim, Saucha je glasovao protiv opoziva ministra Marića. Od 150 zastupnika u Saboru, njih 75 je podržalo Marića, a isto toliko je glasovalo za njegovu smjenu.

‘Ponovno bismo išli na izbore i imali isti rezultat’

Saucha je odmah potom stao pred novinare i objasnio zašto je podržao ministra Marića.



“Došli bismo na izbore i ne bi se riješilo ništa, ponovno bismo išli na izbore, a imali isti rezultat. To je bila moja nit voditelja, svjestan sam što sam napravio”, rekao je Saucha. Upitan čime su ga HDZ-ovci kupili, Saucha je rekao: “Zlo pitanje. Protiv mene se vodi postupak i mene može spasiti samo odvjetnički tim”.

Saucha je rekao da je odluku sam donio, da nitko nije na njega vršio pritisak niti je s bilo kime iz HDZ-a posljednjih dana razgovarao.”Ja nisam član SDP-a već dva mjeseca. Ovo nije inat. Odluku sam donio samostalno.”

‘Donio sam odluku po svojoj savjesti’

“Mislim da nije normalno stanje u državi gdje parlamentarna većina ovisi o meni. Ja to nisam želio. Zadnjih tjedan dana sam bio doma, nije mi bilo dobro. Imao sam najbolju namjeru da ne dođem, ali su me natjerali da dođem, to su bili ovi za koje nisam glasovao. Svjestan sam da će biti kolega s kojima više nikad u životu neću moći razgovarati. Moja politička karijera je završila onog trenutka kad sam ušao u kazneni postupak. Odradit ću mandat do kraja, ali nakon toga odlazim iz politike. U politici sam od 19 godine. Danas sam dobio odluku po svojoj savjesti za koju mislim da je dobra, no to ne znači da se svjetonazorski slažem s HDZ-om. Prijevremeni izbori Hrvatskoj u ovom trenutku ne trebaju, imamo problem s Agrokorom, a dolazi i turistička sezona”, kazao je Saucha.

‘Ovo mi je najteža odluka u životu’

Na pitanje o Marićevoj odgovornosti, Saucha je rekao kako ne misli da je ministar financija kriv za ono što mu se stavlja na teret, a posebno je istaknuo atmosferu javnog linča koja njemu “nije simpatična”.

Saucha tvrdi da nije razgovarao s Plenkovićem i da nitko na njega nije vršio pritisak. “Ovo mi je najteža odluka koju sam u životu donio, ali iza nje stojim”, zaključio je Saucha.

Državno odvjetništvo Sauchu sumnjiči da je kao predstojnik ureda bivšeg premijera Zorana Milanovića lažirao putne naloge i zajedno sa svojom tadašnjom tajnicom nezakonito stekao 580 tisuća kuna. Saucha je ranije potpisao SDP-ov zahtjev za razrješenjem ministra Marića kojega je često napadao u javnosti i društvenim mrežama.

