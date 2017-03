SAUCHA OTKRIO KAKO JE PROVEO OSOBNU ISTRAGU I TJEDAN DANA U ZATVORU: ‘Bilo je teško… Razmišljao sam jesam li lud…’

Tomislav Saucha i dalje je jedini okrivljenik u aferi Dnevnice, no bivši predstojnik ureda premijera Zorana Milanovića, Tomislav Saucha, posljednjih noći ipak mirnije spava.

Podsjetimo, otkrilo se kako se lažiranje putnih naloga i krađa novca na dnevnicama nastavilo i nakon mandata Zorana Milanovića te nakon odlaska Tomislava Sauche iz Ureda predsjednika Vlade, i to zbog, većinom, njegova osobe istrage. Sada kaže kako čeka da dobije svoje život natrag te da gradom ponovno hoda uzdignute glave, bez da mu netko dovikuje ‘lopove’.

Saucha kaže kako je ispis putnih naloga iz 2016. dobio u svom spisu i to na dva mjesta, a to je, kaže Saucha, DORH očito izuzeo iz Ureda za opće poslove.



Kaže i da mu je teško o tome govoriti kao okrivljenik, no smatra kako je čudno da DORH to ne istražuje.

‘Čudno je da se USKOK fokusira samo na jednu osobu’

‘Teško je govoriti o tome kao okrivljenik, ali jest čudno, nevjerojatno mi je to da se USKOK fokusira samo na jednu osobu, na jedno razdoblje, a ne vide dokument u spisu koji dokazuje jedan obrazac – putovanja u Švicarsku’, kazao je Saucha.

Tvrdi kako su destinacije u Švicarskoj bile omiljene.

‘To su bile omiljene destinacije i u putnim nalozima koji se meni stavljaju na teret, očito jer je za Švicarsku dnevnica 80 eura, jedna od najvećih dnevnica uopće, ako ne i najveća. Meni je to privuklo pažnju, odmah mi je bilo sve jasno pa sam provjerio kod dvije službenice koje se spominju u putnim nalozima jesu li uistinu putovale, a kad sam shvatio da nisu, sve sam prijavio’, objasnio je.

Saucha kaže kako je prijavio nepoznatog počinitelja te da ne može znati tko je kriv za krađu javnog novca.

‘Mogu nagađati jer znam kako su određeni procesi išli. Još sam okrivljenik i neke stvari ne mogu, a i ne želim zbog svoje obrane iznositi javno. Ja sam u ponedjeljak prijavio nepoznatog počinitelja jer zaista ne znam tko je u 2016. bio zadužen za koji posao, ali vidio sam iz tog dokumenta da se ponavlja isti obrazac’, kaže Saucha za Večernji list.

Računao je na suradnike za koje je smatrao da im može vjerovati

Na pitanje kako je moguće da nije primijetio da nestaju tako velike svote novca, Saucha kaže:

‘Dobivao sam kvartalna izvješća u kojima službena putovanja nisu bila specificirana po osobama, a mi smo puno putovali pa nisam uočio ništa čudno. Ne smatram se nemarnom ili nesposobnom osobom, predstojnik ureda premijera ima toliko posla tijekom dana i u cijeloj toj gunguli računaš i na svoje suradnike kojima moraš vjerovati. Naš je ured bio ustrojen tako da nam je UZOP bio ono što je glavno tajništvo u ministarstvima i siguran sam da nijedan ministar nije uz sve svoje obveze provjeravao baš svaku stavku po stavku, nego je vjerovao glavnom tajniku koji je za to zadužen. Tako sam ja vjerovao ravnatelju UZOP-a da je s te strane sve OK, svako malo sam ga pitao je li sve u redu, uvijek bih dobio odgovor da sve štima. Čini li me to nemarnim ili neodgovornim, ne znam, radije živim s time da sam bio nemaran nego da sam kriminalac’, kazao je.

Saucha kaže kako nalaz revizije nije pročitao jer je imao povjerenja u ljude u Uredu, kazao je kako su radili kao švicarski sat te kako ih je zvao tetivama sustava.

Prokomentirao je činjenicu da je Zvonko Matišić jedan od onih koji ga je optužio za aferu.

‘Ne sjećam se razgovora za koji oni tvrdi da smo vodili’

‘To je čovjek koji je bez najave u bilo kojem trenutku mogao doći u moj ured, on je bio moj prijatelj, netko u koga sam imao apsolutno povjerenje. On je uvijek mogao doći do mene, i mogao je i trebao me upozoriti da se previše troši pa smo mogli ovo na vrijeme prekinuti. Ne znam je li on rekao da sam ja kriv, on je bio visoki rukovodeći državni službenik, ja se ne sjećam razgovora koji se spominje u javnosti da ga je on vodio sa mnom. Ne prihvaćam ni tezu da me se netko bojao, tog čovjeka sam gledao kao prijatelja i trebao me upozoriti, ako ne on, onda osoba koja je vodila računovodstvo, njegova zamjenica koja je barem mogla uočiti da netko putuje stalno na 12 dana, ali nitko mi ništa nije rekao. Jednako sam tako vjerovao svojoj tajnici Sandri Zeljko’, rekao je Saucha te dodao kako mu je sumnjivo da je netko knjižio pusta putovanja bez dokaza o njima te da nitko u računovodstvu nije posumnjao u to.

Saucha je detaljno ispričao i iskustva iz zatvora.

‘Razmišljao sam jesam li lud’

‘Sutradan nenaspavan ulazim u Remetinec, prekopaju ti tu torbu, moraš se skinuti do gola, čučnuti gol… Prvog dana bio sam sam u ćeliji, odnosno jednokrevetnoj sobi. Odmah sam, jer sam bakteriofob, očistio tu svoju ćeliju. Ondje vas dočekaju sredstva za čišćenje jer zatvorenici sami čiste svoje ćelije i iznenađen sam koliko paze na higijenu. Hrana se donosi u ćeliju, ondje dobiješ i jednu žlicu, njome jedeš sve – naučio sam jesti meso žlicom – i ne smiješ je slučajno izgubiti jer je komplicirana procedura da je dobiješ natrag, pazio sam je kao oko u glavi. Ta samoća prva dva dana, dok nisam konačno dobio cimera drugu večer, već me počela mučiti. Svašta mi je prolazilo kroz glavu, pogotovo ti potpisi. Znam da nisam sam potpisao naloge, a netko me uvjerava da sam 117 puta potpisao nešto što nisam, razmišljam jesam li možda lud’, kaže Saucha.

Priprema se na najgore

Naposlijetku je naveo kako SDP-u ništa ne zamjeru, kao niti Milanoviću, a dodao je i kako pozdravlja inicijativu da se dnevnice prestane isplaćivati na ruke.

‘Pozdravljam i njegovu inicijativu da se prestane dnevnice isplaćivati na ruke, mi smo sustav dijelom uredili uvođenjem službenih kreditnih kartica jer tu postoji elektronički trag novca, što recimo u mom procesu sada nedostaje. Želim da DORH svoj posao obavi kako treba, a kakva je sudbina mog predmeta, ja to ne mogu znati. Moja obrana i dalje radi i pripremamo se na najgore, na eventualno dizanje optužnice jer te stvari još nisu nestale iako znam da sam nevin. Kad su već bili brzi u mom pitanju, sada više ne moraju biti, samo neka sve naprave kako treba jer ovo je velika nacionalna sramota da se krade u uredu predsjednika Vlade godinama i da to ispod radara prolazi svima, pa i meni’, zaključio je Saucha.