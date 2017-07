SAUCHA OPET OPISAO SVOJA ISKUSTVA IZ REMETINCA: ‘Jedini pribor za jelo je žlica, s njome naučite raskomadati meso’

Prošlog je tjedna Županijski sud u Zagrebu ponovno odbio prijedlog tužiteljstva za proširenje istrage u ‘aferi dnevnice’ protiv Tomislava Sauche, bivšeg predstojnika ureda premijera Zorana Milanovića.

Saborski zastupnik Saucha osumnjičen je da je skupa s tajnicom Sandrom Zeljko lažirao putne naloge i nezakonito stekao 580 tisuća kuna. Zbog toga je u veljači proveo tjedan dana u istražnom zatvoru, a prije desetak dana je iskoristio priliku da u saborskoj raspravi o Izvješću o stanju kaznionica i zatvora iz 2015. godine iz prve ruke progovori o poraznim uvjetima života pritvorenika i zatvorenika u Remetincu.

“Šetate u krug jedan sat u jednom smjeru, drugi sat u drugom”

Svoja zatvorska iskustva opisao je i u intervjuu Novom listu rekavši kako smatra svojom ljudskom i zastupničkom obvezom govoriti o toj temi.

“U tih tjedan dana na vlastitoj koži osjetio sam život u Remetincu. Imate pravo na šetnju dva sata dnevno – u bilo koje doba dana između 7 i 19 sati obavijeste vas da imate 15 minuta vremena pripremiti se za šetnju. Svima je to jako važno pa se šeće bez obzira na vremenske uvjete. Šetate u krug, jedan sat u jednom smjeru, drugi sat u drugom smjeru. Ostalih 22 sata ste u ćeliji. (…) Red, rad, higijenu i disciplinu teško je održati, baš kao i duševni mir, jer je naprosto Remetinec prenatrpan. Tek kad ste iza rešetaka shvatite kako je biti na slobodi. Mnogi počnu drukčije razmišljati, postanu svjesni svojih pogrešaka i žele novi početak. To su ljudska bića kao i svi, imaju svoje obitelji, djecu, to su nečiji sinovi i očevi”, kazao je Saucha naglasivši da ga nije sram pričati o svome iskustvu s pritvorom.



Uvjeren je da tamo nije trebao završiti i da se inače olako poseže za mjerom istražnog zatvora da bi se “slomilo ljude, radi nečijih boljih statistika”.

“Jedan je zatvorenik imao crijevnu virozu. Zamislite kako je bilo”

Kao jedan do problema ističe režim dopuštenog tuširanja: dvaput tjedno zimi i tri puta ljeti. Njemu je, kaže, bilo ponuđena mogućnost šetnje bez ostalih zatvorenika, ali ju je odbio želeći jednaki tretman kao i ostali. Za zatvorske čuvare je rekao da se “stvarno profesionalno i ljudski ponašaju”. O cimerima iz ćelije nije želio govoriti jer je, kaže, takav dogovor i to je neka vrsta zatvorskog bontona.

“S pritvorenicima sam uglavnom pričao o lakšim temama, a ponešto i o knjigama. Knjige su jedna od glavnih ‘pomagala’ jer si tako krate vrijeme. Ja sam, recimo čitao “Kratku povijest čovječanstva” (pisac Yuval Noah Harari). Naravno, tu je i televizor, ali sam odbijao gledati tv-program. Nisam htio, vodio sam računa o svom zdravlju. Jedna od važnih stvari u zatvoru je obična žlica. Ona vam jedini pribor za jelo. Htjeli-ne htjeli s njom naučite kako raskomadati meso. Pastu za zube osim za higijenu zatvorenici koriste kao ljepilo kad trebate nešto pričvrstiti. Higijena je definitivno jedan od jako važnih problema u ćelijama i postoji dogovor među zatvorenicima da je se pridržavaju. Školjka za wc se čisti svaki dan jer je to svima u interesu. Sreća je da su deterdženti i slična pomagala u svakoj ćeliji. To me ugodno iznenadilo. Osim tog higijenskog aspekta, tu je i bonton vršenja nužde. Ipak niste sami. To su nepisana pravila kojih se svi pridržavaju. Ipak, koliko god pazili događaju se i neugodnosti. U jednoj je ćeliji čovjek imao crijevnu virozu, a imao je nekoliko cimera. Možete zamisliti kako im je bilo”, ispričao je Saucha u intervjuu Novom listu.

Naučio je kako otjerati jato golubova s prozora ćelije

Otkrio je i jedan trik kojem su ga naučili kolege iz ćelije.

“Meni se dogodilo da mi se na prozoru skupljalo jato golubova. I to samo na prozoru moje ćelije u cijelom Remetincu. Tada su mi dečki otkrili recept s deterdžentom. Polio sam po rešetkama malo tekućine za pranje pa zbog te kemikalije više nisu dolazili. Nikakvih stvarnih neugodnosti nisam imao. Bilo je tek pri dolasku nekih dobacivanja, ali to je brzo prošlo i zaboravilo se”, rekao je za Novi list Saucha, jedini zastupnik iz aktualnog saziva koji je iskusio boravak u zatvoru.

Najesen kani inicirati razgovore u Ministarstvu pravosuđa i vidjeti kako se može unutar proračunskih sredstava pronaći prostor za poboljšanje uvjeta života u zatvorima i kaznionicama. Inače, kaže, nije promijenio svoj politički svjetonazor (napustio je SDP i kao nezavisni zastupnik pristupio saborskom klubu HNS-a, nap.a.) već je i dalje pobornik lijevog centra. Od stanja na ljevici više ga, kaže, brine jačanje radikalne desnice pa stoga misli da je ulazak HNS-a u Vladu bio dobar potez.

