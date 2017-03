SAUCHA O OBRATU U AFERI DNEVNICE: ‘Dobacuju mi ‘lopove’ i ‘jazavče’ dok hodam gradom… Ja samo želim natrag svoj život’

“Ne vidim ništa sporno u konferenciji za medije premijera, osim to da je ondje bio i glavni državni odvjetnik koji je jednom svojom izjavom potvrdio da USKOK nije radio ništa”, kazao je između ostalog danas novinarima u Saboru bivši šef ureda premijera Milanovića Tomislav Saucha, osumnjičenik u aferi Dnevnice.

“Prvo i osnovno po Zakonu o kaznenom postupku sva tijela su dužna prikupljati dokaze kako ona na štetu mene tako i u moju korist. Ja znam koji su koraci koje sam ja napravio i mogu samo spekulirati kada su informacije došle do predsjednikla Vlade, vjerujem da je ta kontrola provedena i premijer nije rekao ništa što ja već nisam rekao”, kazao je u srijedu saborski zastupnik Tomislav Saucha inače jedini osumnjičenik u aferi “Dnevnice”. Prtom je otkrio kako je imao vlastitu istragu kojom je utvrdio kako su se lažna putovanja u Vladi nastavila i nakon njegovog odlaska.

Na pitanje novinara je li USKOK do novih saznanja dovela njegova istraga ili premijerova Saucha je odgovorio: “Meni je iskreno u ovom trenutku apsolutno nebitno tko će si pripisati zasluge, ja ovdje nisam politički ja sam okrivljenik, neka si slobodno pripiše tko hoće. Ono što je neobično jest to da to nije napravio USKOK kojem je to bilo u papirima mjesec dana i onda glavni državni odvjetnik dolazi na pressicu i kaže hvala premijeru što mi je na to ukazao. Time je potvrdio da USKOK nije radio ništa”

Saucha je dodao kako je nevažno je li bit u tome što je on imao malu kaciju ili božja providnost koja je prosvjetlila ured premijera.

Na konferenciji za novinare u Vladi na kojoj je sudjelovao i Dinko Cvitan inače ne vidi ništa sporno osim Cvitanovog prisustvovanja.

Saucha je kazao kako USKOK sad ima dovoljno dokaza pa se nada da više neće biti njegova riječ protiv riječi Sandre Zeljko. Spreman je, dodao je, biti pod istragom koliko god treba samo da se dođe do istine.

Također je kazao kako je duboko uvjeren da ni predstojnik Oreškovićevog te Plenkovićevog ureda nisu znali, kao ni on, za sporne malverzacije.

Odgovornost Sandre Zeljko nije želio komentirati.

“Ja samo želim natrag svoj život. Želim hodati po gradu da mi netko ne dobacuje ‘lopove’ i ‘jazavče’ i želim hodati uzdignute glave”, kazao je Saucha potom opisujući kako je došao do informacija koje ukazuju kako se lažiranje putovanja nastavilo i nakon njegovog mandata.

Sumnjiv dokument Ureda za opće poslove Sabora

Saucha je opisao kako je sve razotkrio pomoću jednog dokumenta Ureda za opće poslove Sabora koji mu je na zahtjev, za potrebe obrane dostavljen iz DORH-a. Riječ je o internom dokumentu na kojem se nalazi popis svih putovanja iz 2016.

“Prva stranica mi nije bila čudna no kada sam okrenuo drugu stranicu privuklo mi je pažnju ime jedne osobe koja nikada nije putovala i koja je baš sad počela putovati na destinacije koje se meni stavljaju na teret. Onda sam još malo pogledao pa sam vidio da je dosta ljudi putovalo na te omiljene destinacije kao što su Ženava, Bern, Zurich i zaključio da se praksa koja se meni stavlja na teret nastavila i kasnije”, kazao je Sauca i dodao kako je dugo razmišljao kako doći do potvrde ljudi koji su navedeni na putovanjima.

“Onda sam na Markovom trgu susreo jednu od tih osoba, pristupio joj i molio je za informaciju je li putovala u lani u Švicarsku na što mi je ona odgovorila: ‘Ja? Ne.’ Nazvao sam i moju bivšu kolegicu koja je bila na popisu pa sam je pitao je li ona lani bila dva puta u Ženevi i jednom u Zurichu i ona mi je rekla ‘da bar’. Tada mi je sve bilo jasno”, kazao je Saucha dodajući kako je u petak oko 17 sati otišao sve prijaviti DORH-u, ali da ondje nikoga nije bilo. Ipak je inzistirao da sve završi u DORH-u kako se dokumenti ne bi izgubili ako slučaj ipak prijavi policiji.