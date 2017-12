SAUCHA BURNO REAGIRAO NA PITANJE O OPTUŽNICI: ‘Ostavka? Neću dati ostavku! Pa zar nisam imao dovoljno problema?’

Ne planira dati ostavku na mjestu saborskog zastupnika.

Bivši predstojnik premijerova ureda Tomislav Saucha, protiv kojeg je u petak Uskok podigao optužnicu, izjavio je da mora najprije vidjeti što u njoj piše te je ustvrdio kako nema moralnu odgovornost jer nije kriv za ono što ga se tereti i da neće dati ostavku u Saboru.

AFERA DNEVNICE: Podignuta optužnica protiv Sauche i Sandre Zeljko, USKOK detaljno opisao za što ih sve tereti

‘Moramo vidjeti što uopće piše u optužnici’

“Nažalost, ne mogu vam ništa komentirati. Nisam dobio fizički tu optužnicu, moramo vidjeti ja i moji odvjetnici što uopće u optužnici piše. Meni je to na neki način logični slijed i u ovom trenutku zaista ne mogu ništa više komentirati. Moj odvjetnik će dati kratku izjavu za medije”, najavio je Saucha novinarima u Saboru. Tomislav Saucha i njegova tajnica Sandre Zeljko terete se za zlouporabe položaja i ovlasti te krivotvorenje službene isprave, odnosno pomaganje u tim nedjelima zbog čega im prijete bezuvjetne zatvorske kazne.



“Ja i dalje stojim pri tome što sam govorio svih ovih mjeseci, a to je da to nisam napravio, da ni za što nisam kriv”, kazao je Saucha. Na pitanje hoće li nastaviti raditi u Saboru s obzirom da je i član nekih saborskih odbora Saucha je rekao: “Odbor za zakonodavstvo nema apsolutno nikakve veze s ovime, to je odbor kao i svaki drugi. Ja sam saborski zastupnik i nastavit ću i dalje raditi svoj posao”.

‘Meni tek trebaju dokazati krivnju’

Komentirao je i poziv Ivana Vilibora Sinčića (Živi zid) na ostavku rekavši kako ga on može pozivati na ostavku, no da u Hrvatskoj još uvijek vrijedi načelo presumpcije (nevinosti) . “To što je podignuta optužnica ne znači automatski da sam ja optužen i presuđen. Oni su ti koji meni moraju dokazati krivnju. Ja znam od prvog dana da ja s tim nemam veze i ja ću to dokazati, sasvim sigurno”, uvjeren je Saucha.

Upitan o svojoj moralnoj odgovonosti odgovorio je: “Kakva moralna odgovornost kada nisam kriv za ono za što me terete. Vi mislite da svaki put kada se protiv nekog podigne optužnica, netko bi morao dati ostavku. Što nisam dovoljno oko svega ovoga imao problema i prošao kroz dovoljno toga, da sada kada netko inzistira, da bi trebao dati ostavku? Neću”.

Uskok Sauchu tereti da je kao predstojnik ureda bivšeg premijera Zorana Milanovića lažirao putne naloge i zajedno sa svojom tadašnjom tajnicom Sandrom Zeljko nezakonito stekao 580 tisuća kuna. U proširenju istrage Sauchu je Uskok osumnjičio da je akontacije za fiktivne dnevnice dijelio sa Zeljko, nekadašnjom “krunskom svjedokinjom” u tom slučaj.