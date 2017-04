SATIRIČAR NET.HR-a INSPIRIRAN DOGAĐAJIMA U VLADI: Petrov pjeva ‘Hrvatsku rapsodiju’

Satiričar Net.hr-a Siniša Mareković inspiriran najnovijim događanjima u Vladi našalio se u karikaturama na kojima je glavna zvijezda predsjednik Sabora i šef Mosta Božo Petrov.

U jednoj je karikaturi tako Mareković prikazao Božu Petrova na pozornici dok pjeva ‘Croatian Rhapsody’ sa stihovima ‘Is this the real life, is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality.





