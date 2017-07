‘SATRU KAZAN ŠKAMPI, 10 KILA BRANCINA I ONDA SE ŽALE DA JE SKUPO’: Bloger Krule brutalno spustio chefu koji se žalio na cijene

Nakon što se chef Nikola Lesar, mladi kuhar koji je svojedobno pobijedio u emisiji Masterchef i potom otvorio vlastiti restoran na Tajlandu, požalio na cijene u jednom restoranu na Rabu, za koje smatra da su sramotne, o svemu se oglasio i bloger Krule koji je oštro napao Lesara i pritom nimalo nije birao riječi.

Kaže da u dućanu “okreće glavu kad vidi konzervu Rio Mare da ne opeče oči” te da “prevrće paštetu ne bi li joj našao cijenu”, dok neki u restoranima jedu prvorazrednu hranu i onda se žale da je “bezobrazno skupo”.

Njegov status na Facebooku skupio je preko 600 komentara, dobio je preko 17 tisuća reakcija i podijeljen je gotovo 1700 puta.

ŠEF RESTORANA KOJEG JE POBJEDNIK MASTERCHEFA NAPAO ZBOG VISOKOG RAČUNA: ‘Htio je jesti badava ili iskamčiti novac, prijetio mi je…’



Status u cijelosti prenosimo u nastavku.

“Najjači su mi ovi koji uđu u neki od restorana na Jadranu… sataru kazan škampi… 10 kila brancina na ražnju… zimsku lopatu dagnji na buzaru.. kubik ipo kamenica… onda sve to zaliju prvorazrednim vinom… šampanjcem koji je izvađen iz Titanika a na boci još zakačena ruka kapetana broda… pa tako prežderani okače račun na internetska prostranstva i napišu “Bezobrazno skupo”… i zaspu.

Takvi kad se u jutro poseru, govno im vrijedi 2 iljade kuna jer je unjem ostalo neprovarenih škampi… brancina… a kad pišaju, pola mlaza leti šampanjac pola vino. I onda oni nama, nama koji paštetu prevrćemo nebil joj našli cijenu, oni se nama žale da je skupo to što su požderali.

USPJEŠNI HRVATSKI KUHAR ŠOKIRAN CIJENAMA U RESTORANU: ‘Ovog ima samo kod nas, do kraja odmora jedem paštetu’

Pa majku ti jebem, ja kad u trgovini vidim cijenu za konzervu Rio Mare… ja glavu okrenem da oči neopečem. Kad sam iša na neki rođendan, greškom sam uzeo neko vino (krivo sam cijene gledao)… ova kad ga na kasi turila kroz bar-kod pištolj pa se prikazala cijena od 160 kuna… zadnje čega se sjećam, neki čojk razgrće ljude i viče “Dajte mu zraka”… reko “Jebo te zrak, vraćaj bocu na policu!”. Kilu teletine kupujem kad nađem jamce. Brancin? Jebo ja sam sebe lopatom sa bauštele ako vas lažem, ja ne znam kako ta živina i izgleda. Nikad ga jeo… ni brancina… ni oradu… ni grdobinu. Ka što me od malena učilo da struja ubija, tako me naučilo da je ta riba skupa. Za mene je brancin trafostanica. Šampanjac? Najbolji je onaj talijanski… i to kad na staru godinu nakrkaju trgovine njime… košta 9 kuna… ima okus po cedeviti koja je prošla kroz motor zetorovog traktora… u ponoć nazdravljaš, ne znaš oš jutra dočekat. Od sastojaka za brudet imam samo jebenu palentu.

Pa krutejebo… kad sjedneš u restoran… i ture ti jelovnik u ruke… valjda prvo gledaš cijene! Ko normalan, na ovom svijetu, prvo naruči… pojede… prdne… pa kad ode… sere okolo da je skupo?

Jel ko kad kupio zimske gume pa srao okolo da su skupe? E to je to!”, napisao je na Facebooku.