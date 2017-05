UŽIVO: TOTALNI KAOS U SABORU: Petrov ne želi popustiti, SDP iznenadio HDZ novim manevrom

Hrvatski sabor danas bi trebao nastaviti sjednicu raspravom o Mostovu prijedlogu izmjena Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, koji se pred zastupnicima nalazi u drugom čitanju. Raspravom o državnim arhivima Sabor ulazi u najburniji tjedan u ovom sazivu, u kojemu se očekuje rasprava o oporbenom prijedlogu o iskazivanju nepovjerenja ministru financija Zdravku Mariću, o opozivu Mostova predsjednika Sabora Bože Petrova, kao i mogućem izglasavanju povjerenja HDZ-ovu Gordanu Jandrokoviću kao novom predsjedniku Sabora.

NOVO, 10:51 – Određena je još jedna stanka prije glasovanja o dnevnom redu Sabora. Određena je stanka od 10 minuta.

10:46 – ‘Molio bih zastupnike da ne smanjuju sami sebi važnost. Hrvatski sabor treba jamčiti stabilnost države, a Vlada ako želi postojati, mora doći ovamo i zatražiti povjerenje saborskih zastupnika ili pokazati da to povjerenje i dalje postoji. Pokazat će ga u trenutku kada se bude glasovalo o povjerenju ministru financija. Ako Vlada tada bude imala 76 potpisa, prva sljedeća točka bit će opoziv predsjednika Sabora’, rekao je Božo Petrov i dodao da nadopunjava dnevni red Sabora s još jednom točkom, tako da ih sada ima osam. Novopristigla točka je prijedlog za razrješenje potpredsjednika Hrvatskog sabora koje je podnio Klub zastupnika SDP-a.



10:44 – Zastupnici traže da se u Saboru ne raspravlja o točkama koje nemaju veze s aktualnom krizom Vlade.

10:39 – Božo Petrov rekao je da se, bez obzira na prikupljen broj potpisa, sada moraju primjenjivati propisi Poslovnika Sabora kada je riječ o njegovom opozivu. Privremeno je prekinuo raspravu o njegovom opozivu i pokrenuo raspravu o prijedlogu izmjena Zakona o arhivskom gradivu i arhivima.

‘Ja bih to u svakoj drugoj političkoj situaciji uvrstio u dnevni red, ali Sabor je dužan razjasniti ima li vlada 76 ruku podrške za svoj rad. Pričekat ću s nadopunom dnevnog reda, dok ne dobijete na klupe nadopunu i zaustavit ćemo ovu raspravu’, pojasnio je Petrov.

10:36 – U ime Kluba zastupnika SDP-a govori Davor Bernardić.

‘Jasno je da je prošlog tjedna u Hrvatskoj pala Vlada. Nema nove parlamentarne većine. Neka premijer pokaže novu većinu ili prekine ovu agoniju sukoba, svađa, nereda, i političke nestabilnosti koja se u Hrvatskoj događa u posljednjih godinu i pol dana. Mi kao odgovorna opozicija ne sudjelujemo u ovoj lakrdiji dok se ne uspostavi nova parlamentarna većina. Mi smo zato danas zatražili da se pokrene razrješenje tri potpredsjednika Sabora uz redova HDZ-a’, rekao je Bernardić i dodao da je Plenković cijelu Hrvatsku doveo u veliku političku i ekonomsku nestabilnost.

‘Pozovamo vas da pokažete novu parlamentarnu većinu. Imate priliku presložiti ju ukoliko možete, a ako ne, onda ćemo svi zajedno to konstatirati’, zaključio je Bernardić.

10:31 – Robert Podolnjak iz Kluba zastupnika Mosta u Saboru govori kako je ovo što se događa u Vladi vrlo opasno te da se radi o uzurpaciji vlasti.

‘Premijer nema parlamentarnu većinu ali istovremeno ima svu vlast u državi’, rekao je Podolnjak.

‘S obzirom da je prikupljeno 79 potpisa zastupnika za razrješenje predsjednika Sabora, držimo da je dovoljno sedam dana da se okupi nova parlamentarna većina i da premijer predstavi nove ministre’, dodaje Podolnjak.

10:27 – HNS-ov Ivan Vrdoljak poručio je da raspad ove koalicije ne bi bio kraj svijeta te vladajućima rekao neka čuvaju svoj dignitet.

10:21: HDZ-ov Branko Bačić rekao je da je natpolovična većina podnijela zahtjev za razriješenjem predsjednika Sabora te da Petrov nema politički legitimitet da i dalje predsjeda sjednicom Sabora.

HDZ traži da opoziv Petrovu bude prva točka dnevnog reda https://t.co/rB0SUTGQhD via @N1infoZG — TV N1 Zagreb (@N1infoZG) May 2, 2017

‘Petrov je dužan svoje povjerenje staviti na glasovanje u Hrvatskom saboru. Predlažem da kao prvu točku dnevnog reda danas stavite odlučivanje o povjerenju predsjednika Hrvatskog sabora. Ako to nemate namjeru, predlažem da se sazove sjednica Predsjedništva sabora na kooj ćemo definirati rad sabor au idućih 4 dana’, rekao je Bačić.

10:17 – Zastupnik Ivan Pernar u nastavku saborske sjednice obrazlaže svoj zahtjev za stankom. Pernar kaže da je Most sudjelovao u kreiranju HDZ-ove politike. Poručio je da se Most tek sada probudio iz sna, kada je shvatio da HDZ želi i glavu Bože Petrova.

‘Pozivam premijera da da ostavku jer 76 glasova nema. On je često puta dolazio u maniri Ive Sanadera, zakopčavao i otkopčavao svoje gumbe, imao je nastup ali to je sve bio samo jedan blef i igrokaz. Glas z HDZ je glas za kaos, za korupciju, nastavak politike kakvu imamo u posljednjih 25 godina. Pozivam građane da pokažu odgovornost na predstojećim izborima. Mi iz Živog zida nećemo podržati tu i takvu Vladu i vlast. Nemojte glasati za one opcije koje podržavaju HDZ i njihovu nakaradnu Vladu. Naša zemlja je na prekretnici a vi ste ti koji će odlučiti hoće li i dalje biti svako malo izbori ili ćete odabrati ozbiljne ljude. Ustanite na izborima protiv ovog cirkusa kojeg nam HDZ i SDP organiziraju’, rekao je Pernar.

10:04 – Predsjednik Sabora Božo Petrov na dnevni red današnje sjednice uvrstio je sedam novih točaka, od kojih je jedna prijedlog razrješenja njega kao predsjednika Sabora. Međutim, utvrđeno je da u Saboru trenutno nema kvoruma pa se nije moglo održati glasovanje o dnevnom redu. Nakon toga je niz klubova zastupnika zatražio stanku pa je ona i određena.

UŽIVO Petrov uvrstio u dnevni red točku o svom opozivu https://t.co/MKds2ebnKh via @N1infoZG — TV N1 Zagreb (@N1infoZG) May 2, 2017

Jutros se sastao Klub zastupnika HDZ-a kako bi raspravio o preslagivanju Vlade bez Mosta nakon što je premijer Plenković prošlog tjedna razriješio njihove ministre. Sastanku su prisustvovali i šef stranke i premijer Andrej Plenković i njegovi ministri, no nakon sastanka nisu bili raspoloženi za izjave novinarima. Jedino je HDZ-ov Domagoj Ivan Milošević rekao tek da je ‘subjektivan u preslagivanju’.

Prethodno su iz HDZ-a poručili da je u tijeku razrada scenarija sa svim opcijama kada je riječ o tome hoće li doći do novih izbora ili preslagivanja Vlade. Uskoro bi se trebala nastaviti saborska sjednica, a prema informacijama koje je N1 dobio iz Kluba zastupnika HDZ-a, očekuje se da će HDZ odmah na početku zatražiti stanku koju će iskoristiti za glasovanje o opozivu Bože Petrova kao predsjednika Sabora.

U tijeku je i sastanak Kluba zastupnika SDP-a.

SVE O NOVOJ KRIZI U VLADI ČITAJTE U NAŠEM SPECIJALU