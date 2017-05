SASTANČI SE U HDZ-U: Brkić o autobusima birača iz Hercegovine: ‘Svi Hrvati imaju pravo glasovati’

Predsjedništvo i Nacionalno vijeće Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) u stranačkoj središnjici u utorak popodne razmatraju rezultate prvog kruga lokalnih izbora.

Prije početka sjednice član Predsjedništva Božidar Kalmeta odgovarajući na novinarske upite rekao je kako je u Zagrebu teško pobijediti Milana Bandića te da bi rezultat bio puno bolji da Bruna Esih i Zlatko Hasanbegović nisu otišli na drugu listu. No, dogodilo se što se dogodilo, rekao je Kalmeta. Upitan je li to pljuska HDZ-u, Kalmeta je odgovorio da je to pljuska onima koji su otišli.

‘Razgovarat će se o tome je li bilo bojkota’

Kandidat za zagrebačkog gradonačelnika Drago Prgomet rekao je da je prije četiri godine kandidat desnice s osam stranaka dobio manje glasova nego on, “kada su bili ozbiljniji kandidati”. Na pitanje je li bilo bojkota, odgovorio je da će se i o tome razgovarati.





HDZ je postigao velike izborne rezultate na jugu Hrvatske, a posebice u Dalmaciji, ustvrdio je kandidat za splitskog gradonačelnika Andro Krstulović Opara koji će se u drugom krugu sučeliti sa Željkom Kerumom te dodao da će njegova pobjeda obojiti Dalmaciju u plavo.

HASANBEGOVIĆ SPUSTIO BANDIĆU: Odgovorio na njegov prijedlog o promjeni imena Trga maršala Tita

‘Sjajan rezultat za novo lice u politici’

Kandidatkinja za osječku gradonačelnicu Ivana Šojat smatra da je ostvarila sjajan rezultat kao novo lice u politici odnosno znatno bolji od nekih “starijih političara”. Stanje u Osijeku nije nimalo ružičasto iako trenutni gradonačelnik tvrdi suprotno, ocijenila je Šojat.

Zamjenik predsjednika HDZ-a Milijan Brkić upitan o organiziranju autobusa kojima su birači iz Hercegovine dolazili u Hrvatsku na glasovanje, rekao je kako svi Hrvati imaju pravo glasovati.

Član Predsjedništva Darko Milinović, koji je u prvom krugu izabran za ličko-senjskog župana, podsjetio je kako je još prije izbora izjavio da, ako ne pobijedi u prvom krugu u svojoj županiji, treba snositi odgovornost.