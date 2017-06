SASTALI SE PLENKOVIĆ I HNS-ovci SA SAUCHOM, EVO ŠTO SU DOGOVORILI: ‘Bilo je ugodno i najnormalnije’

Premijer Andrej Plenković, vodstvo HDZ-a i saborski Klub HNS-a u kojem je i bivši SDP-ovac Tomislav Saucha održali su u srijedu sastanak u Vladi nakon kojeg je istaknuto da se razgovaralo o tehnikama buduće suradnje i o tome što će se odraditi do saborske stanke, 15. srpnja.

“Radilo se o pozivu predsjednika Vlade. Nazočili su predsjednik Sabora, predsjednik Kluba HDZ-a Branko Bačić i neki ministri. Razgovarali smo o budućoj suradnji, nastavku suradnje te o tome imamo li određenih prijedloga na neke zakone prije nego što će biti upućeni u Vladu. Dogovorili smo tehniku buduće suradnje u kratkim crtama”, rekao je novinarima nakon sastanka predsjednik Kluba HNS-a Milorad Batinić.

Nisu razgovarali ni o čemu konkretnom

Naglasio je da se nije razgovaralo ni o čemu konkretnom, već onome što ih očekuje u narednom razdoblju, što će se odraditi do 15. srpnja i što bi od prijedloga zakona moglo dotad ući u javnu raspravu. “Dogovoreno je, kao što je i običaj s koalicijskim partnerom, da imaš koordinaciju prije nego što dođu u Vladu neki zakoni. To smo prihvatili i to je bio na neki način dio našeg dogovora”, dodao je.

Batinić je vezano za interpelaciju SDP-a o ploči HOS-a u Jasenovcu rekao da se radi na tome da se ona makne i da je stav HNS-a po pitanju konkretne ploče ili takvih ploča bilo gdje veoma jasan. Nije želio komentirati na koji način se namjerava maknuti.

“O tome nije bilo govora na ovom sastanku, pa ne mogu reći precizno, no ono što je bio jasan stav HNS-a, što mi mislimo o tome, to je i danas”, dodao je.

Pričali o budućem radu

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković kazao je da su na sastanku razgovarali o međusobnoj suradnji te se upoznali. “Razgovarali smo i o konkretnim dogovorima o budućem radu i zakonima, ali ključno je bilo da se po prvi puta u ovoj formi, formatu susretnemo. Razgovarali smo u uobičajenim stvarima, ništa posebno”, dodao je.

Član Kluba HNS-a Tomislav Saucha je prokomentirao da je prvi put otkad je bio predstojnik ušao u zgradu Vlade. Nije želio komentirati o čemu su govorili na sastanka, rekavši kratko da je bilo ugodno i najnormalnije.