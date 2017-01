SANJA MUSIĆ MILANOVIĆ PODBOLA SUPRUGA ZORANA: ‘Nemam pravo ne raditi i dobivati plaću’

Supruga bivšeg premijera Zorana Milanovića Sanja Musić Milanović idućih će šest godina biti na čelu tima koji je od Europskog socijalnog fonda dobio 30 milijuna kuna za projekt za prevenciju debljine. Novac su dobili za projekt Živjeti zdravo, a Musić kaže kako ona osjeća strahopoštovanje prema svoti kojom sada treba upravljati, piše Večernji list.

No, čini se da voditeljica Refernetnog centra Ministarstva zdravlja za promicanje zdravlja te istu takvu službu pri Zavodu za javno zdravstvo raspolaganje tim novcem neće biti prevelik problem, jer kako se pohvalila, zna s financijama.

“Nikad nisam bila u minusu, bio bi mi to prevelik stres. Koliko imam, s toliko raspolažem”, kazala je Musić koja mjesečno prima oko 18 tisuća kuna neto što je više nego njen suprug u Hrvatskom saboru.

Na pitanje je li bila pod stresom kao premijerova supruga, odgovara: “Bilo je to zahtjevno razdoblje. Uz posao docentice na Medicinskom fakultetu i voditeljice Službe za promicanje zdravlja u HZJZ-u, pokušavala sam normalno raditi. Tu je i obitelj i dvoje djece, i bilo mi je puno teže raditi svoj posao nego prije toga. No, nemam pravo ne raditi i dobivati plaću pa sam pokušala sve to uskladiti.”



Inače, Milanović je u posljednje vrijeme u javnosti prozivan da prima plaću, a ne dolazi na posao. Tako se u Saboru od kad je konstituiran pojavio svega jednom, kad je prisezao.