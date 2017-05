ŠVALJEK ODGOVORILA NA NAPAD MRAK-TARITAŠ: ‘Nervozna je zbog afere, iznosi lažne vijesti’

Nakon što je danas HNS-ova kandidatkinja za gradonačlnicu Zagreba, Anka Mrak-Taritaš na Facebooku oštro napala nezavisnu kandidatkinju za to mjesto, Sandru Švaljek, ona je na svom Facebook profilu odgovorila na te napade i pozvala na pristojnost i prisebnost.

‘Nisam dosad niti jednom komentirala izjave drugih kandidata, no jutros mi se učinilo da bih trebala, najviše zato što to dugujem svima koji me podržavaju u mom političkom djelovanju. Naime, gospođa Švaljek zadnjih dana u raznim medijima izjavljuje da će profitirati na zagrebačkim izborima zato što “HNS koketira s HDZ-om” i postavlja se kao “konkurentska stranka SDP-u”. Dakle, prije svega, HNS je već 27 godina najžešća oporba HDZ-u, a dva puta kad je sudjelovao u vlasti, to je bilo sa SDP-om. Toliko o koketiranju s HDZ-om’, napisala je Mrak-Taritaš i podsjetila da je Švaljek surađivala s aktualnim gradonačelnikom Milanom Bandićem, ali je svoju političku karijeru na nacionalnoj razini započela i završila kao savjetnica HDZ-ovim premijerima Sanaderu i Kosor.

MRAK TARITAŠ NAPALA SANDRU ŠVALJEK: ‘Do sada sam se suzdržavala, ali danas moram reći riječ, dvije o ‘nezavisnoj’…’

Mrak-Taritaš je rekla i da su HSLS i Hrvatska konzervativna stranka Ruže Tomašić, koje podržavaju kandidaturu Sandre Švaljek, na zagrebačkim izborima HDZ-ovi koalicijski partneri.



Nakon objave Anke Mrak Taritaš, Sandra Švaljek oglasila se na svom Facebook profilu te pozvala na pristojnost i prisebnost.

‘Današnji napad gospođe Mrak Taritaš doživljavam kao izraz nervoze, vjerojatno uzrokovane aferom Gunja, pregovorima između HNS-a i HDZ-a te padom podrške njezinoj kandidaturi. Voljela bih da zadržimo pristojnost, prisebnost i da ne iznosimo lažne vijesti. Prepustimo glasačima da sami donesu odluku o tome tko najbolje može voditi Zagreb u sljedećem mandatu’, napisala je Švaljek.