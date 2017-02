SANDRA ŠVALJEK: ‘Bit ću nezavisna kandidatkinja, ali prihvatila bih podršku HDZ-a’

“Neću sigurno biti HDZ-ova kandidatkinja, bit ću nezavisna. Ali ako neka od velikih stranaka želi podržati nezavisnu kandidatkinju, to je na njoj”, kazala je Sandra Švaljek koja je u subotu i službeno potvrdila kandidaturu u utrci za gradonačelnika Zagreba.

Kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba Sandra Švaljek gostovala je u Novom danu N1 Televizije i izjavila da vjeruje da se na čelo Zagreba može doći i bez podrške velikih stranka. “Takvi primjeri postoje, to je i sadašnji gradonačelnik Bandić. On je na prethodnim izborima kao nezavisni kandidat i osvojio izbore. Imao je, doduše, drukčiju poziciju nego ja danas, ali ja imam veliku podršku građana”.

Na pitanje zašto se baš sada kandidira, odgovorila je: “Još je godinu dana do izbora. Planiram poduzeti veći broj aktivnosti i želim da me građani bolje razumiju. Znam da se sjećaju vremena kada sam mijenjala gradonačelnika, ali to su bile izvanredne okolnosti. Želim im se predstaviti u normalnim uvjetima i treba mi vremena da bolje razumijem njihove potrebe, želim otvoriti rasprave i teme koje su kontroverzne te u dijalogu s građanima pripremiti platformu za vođenje Grada”.



Kontroverze su, kako je pojasnila, komunalni problemi i visoka politika koja se vodi na nekom drugom mjestu.

‘Bahato je odlagati otpad na Jakuševcu’

“Jakuševac treba zatvoriti do 2018. godine, čak ako se i dobije produljenje tog roka, jer stanje nije zadovoljavajuće. Znamo za najavu izgradnje spalionice od koje se odustalo bez nuđenja novog rješenja. Građani trebaju reći svoju preferenciju, treba ponuditi različita rješenja, koja su u primjeni u drugim gradovima i pokupiti ona najbolja”, kazala je Švaljek.

Smatra da se u Zagrebu otpad treba iskorištavati kao resurs – plastika, staklo i papir mogu biti resursi.

“Smatram da je i s okolišnog, ali i s društvenog stajališta bahato to odlagati na Jakuševcu. Treba ga sortirati i nuditi gospodarskim subjektima kao sirovinu koju mogu valorizirati. To nije neostvarivo. Treba posegnuti za primjerima najbolje prakse, to ne treba mistificirati, to je lakše danas, osobito zbog bespovratnih sredstava fondova Europske unije”, pojasnila je.

Kritika Bandiću

Švaljek je komentirala i situaciju u zagrebačkim dječjim vrtićima. “Znamo da je u nekim četvrtima veliki manjak jaslica i vrtića. Zaposlenim ženama treba dati priliku da mirno rade, što ne mogu bez vrtića, a oni, recimo također, ne rade poslijepodne. Znamo da danas žene nemaju radno vrijeme i da ono ne prestaje u 16 sati, kao i da je često nemoguće organizirati rad drukčije, a žene si često ne mogu priuštiti čuvanje djece mimo vrtića”.

Švaljek je indirektno kritizirala aktualnog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića.

“Treba graditi mobilne i fleksibilne vrtiće. Fontane trenutačno nisu prioritet”, kazala je i dodala da bi se novcem koji se utroši za gradnju jedne mogao riješiti problem manjka vrtića barem u jednoj četvrti.

Upitana je li točno da je priskrbila podršku HDZ-a u bitci za metropolu i da bi na izbore mogla izaći kao njihova kandidatkinja, kazala je. “Prvi put čujem za tu informaciju, ali svašta se pričalo o meni – i da me podržava SDP i druge stranke. Za sada ću izaći na izbore kao nezavisna kandidatkinja. Ako postoje stranke koje su spremne stati iza mog programa, ideja i prijedloga, ja ću to prihvatiti, ali za sada ne znam koje su to stranke.

Krkha Vlada

Švaljek je komentirala dosadašnji rad Vlade.

“U prva tri mjeseca nismo vidjeli velike rezultate, mislim da je to još uvijek razdoblje traženja i problema s upravljanjem parlamentarnom većinom u Saboru. Nadam se da će krenuti na bolje, iako mi se čini da je težište danas mimo gospodarstva, mada je najavljivano da će u fokusu biti reforme. Suradnja je slaba, krhka i mislim da tu treba mudrosti da se održi kohezija i da se krene raditi prema Nacionalnom programu reformi te programu konvergencije. To su ozbiljne mjere i zahvati koje traže predan rad Vlade, a ne naglasak na ideološkim pitanjima”, ocijenila je kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba.

