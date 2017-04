‘SAMO PROMATRAMO’: Ruska vojska upravo leti nad Hrvatskom. I snima vojarne, postrojenja…

U okviru međunarodnog Sporazuma o otvorenom nebu (Open Skies Treaty) i ove godine to Ruska Federacija provodi nadzorne letove te zračna snimanje iznad Slovenije i Hrvatske.

“U okviru implementacije Sporazuma o otvorenom nebu, Rusija planira provesti nadzorni let ruskim zrakoplovom An-30B iznad teritorija Slovenije i Hrvatske“, izjavio je rekao je Sergej Vladimirovič Rižkov, načelnik Uprave za praćenje ispunjavanja ugovora Ministarstva obrane Ruske Federacije, koja je ujedno i ruski Nacionalni centar za kontrolu nuklearne opasnosti dodajući kako se letovi provode od 24. do 29. travnja 2017, prenosi Obris.

Cilj sporazuma koji je na snazi od 2002. je izgradnja povjerenja u kojoj sve zemlje imaju izravan pristup nad nadzorom cijelog teritorija drugih zemalja i aktivnu ulogu u skupljanju informacija oko svega što bi ih moglo brinuti, i jedan je od najopsežnih međunarodnih vojnih sporazuma.



Letovi će biti izvođeni s prostora zračnih luka Ljubljana i Zagreb, koje su uvedene u registre sporazuma. Tijekom letenja unaprijed definiranim i koordiniranim rutama, u samome zrakoplovu će, uz ostalo navodno, biti i francuski stručnjaci, na kojima je posao kontrole uporabe nadzorne opreme i ispunjavanja odredbi sporazuma.

Dok su ovogodišnji Open Skies letovi nad Slovenijom i Hrvatskom ponešto uranili prema onima iz 2016. godine, oni predstavljaju tek djelić neprekidnih i užurbanih aktivnosti iz tog međunarodnog okvira koji danas obuhvaća ukupno 34 države.

Što se tiče ruskih letova nad EU i NATO članicama, treba spomenuti nadzor nad prostorom Francuske, kojeg su Rusi i Bjelorusi proveli od 18. do 22. travnja ove godine, korištenjem ruskog zrakoplova An-30B (iz francuske zračne luke Orleans Bricy). Osim toga, od 10. do 15. travnja su Rusi sami (s domaćom pratnjom) letjeli iznad Sjedinjenih Američkih Država, a od 18. do 22. travnja i iznad Kanade – to su bili njihovi ukupno osmi i deveti letovi izvedeni u 2017. godini, uz uporabu zrakoplova Tu-154M-LK-1, kojem je svojedobno prednji odjeljak za prtljagu bio pretvoren u centar za fotografiranje.

Ove ruske aktivnosti samo su dio ukupnih letova u okviru Sporazuma o otvorenom nebu – u čijem su okviru od 27. veljače do 4. ožujka i američki te francuski stručnjaci združeno provodili nadzorni let nad prostorom Ruske Federacije (američkim zrakoplovom Boeing OC-135B, iz zračne luke Khabarovsk Novy). Na to se onda nadovezao i združeni let američkih i čeških stručnjaka nad Ruskom Federacijom od 10. do 14. travnja ove godine, opet spomenutim američkim zrakoplovom Boeing OC-135B.